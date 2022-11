Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Brandt hader alle dyr!«

Sådan lyder det prompte, da landsholdsstjernerne skal gætte, hvilken holdkammerat der har gået til ridning én dag.

Spørgsmålet er bare, om det ER Cecilie Brandt, der har skrevet hemmeligheden og lagt i æsken.

Nogle rammer den rigtige, mens andre skyder helt ved siden af. Du kan få svaret i toppen af artiklen her.