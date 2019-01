Casper U. Mortensen viste sine store kvaliteter, da han på sin egen hjemmebane i København scorede otte kasser på otte forsøg og toppede det med en af de frække detaljer.

En lang aflevering fra Niklas Landin blev grebet af den lynhurtige fløj, og så kastede han bolden i nettet bagom sin egen ryg. En lækkerbidsken til hjemmepublikummet i Royal Arena.

»Jeg har faktisk overhovedet ikke trænet den. Det var noget, min far sagde til mig på et tidspunkt. Han kan godt lide at snakke om målmændene, og han har sagt, at hvis jeg kom langt over til højre i fuld fart, vil der altid være plads tilbage i målet.«

»Jeg så bare, at målmanden fulgte med, og i stedet for at lave gevind kom den bare naturligt. Og så gav jeg lidt til publikum,« siger Casper U. Mortensen.

Casper U. Mortensen peger ud på et banner med sig selv. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Casper U. Mortensen peger ud på et banner med sig selv. Foto: Mads Claus Rasmussen

Han havde en fremragende aften med familie og venner på tribunen og en storsejr på 39-16 over Chile. Så er VM ligesom åbnet. Og mens Casper U. Mortensen bare scorede på det hele i første halvleg, havde han også tid til lige at få øje på et personligt banner til ham.

'Kontra Kongen' stod der på banneret flankeret af et billede af fløjspilleren. Derfor gav han lige en særlig hilsen efter et af sine mål med en pegefinger direkte på hyldesten.

»Der var nogle, der lige havde lavet et banner med mig. Det, synes jeg bare, er fedt. Det booster mig, når jeg ser sådan nogle ting. Det er en drengedrøm, der er gået i opfyldelse. Det er vel mere eller mindre ti år siden, at jeg flyttede hjemmefra, og nu kommer jeg tilbage som landsholdsspiller og spiller her på hjemmebane i København, mens jeg er Barcelona-spiller. Jeg kan ikke bede om mere,« siger Casper U. Mortensen.

Men det blev altså nok hans og det danske landsholds sidste kamp i København ved dette VM. For samtlige gruppekampe og en forventet mellemrunde spilles i Herning. Den første på lørdag, når Tunesien venter.