Endnu er målsætningen for det mandlige danske håndboldlandsholds deltagelse ved januar måneds EM-slutrunde i Sverige ikke meldt ud.

Men står det til Rasmus Lauge, bør ambitionerne være høje.

»EM er en turnering, vi går ind til for at vinde,« siger han i en samtale med B.T. forud for landsholdets kamp torsdag aften ved træningsturneringen 'Bygma Golden League' mod Frankrig i Aarhus.

28-årige Rasmus Lauge er for en kort stund tilbage i Danmark. Og selvtilliden er enorm. Således blev han topscorer med otte fuldtræffere på ni forsøg, da han for sin nye arbejdsgiver, ungarske Veszprem, i weekenden var med til at nedsable makedonske HC Vardar 39-30 i Champions League.

Rasmus Lauge taler med B.T. ved mandagens landsholdspressemøde i Aarhus. Foto: Bo Amstrup Vis mere Rasmus Lauge taler med B.T. ved mandagens landsholdspressemøde i Aarhus. Foto: Bo Amstrup

Hvorfor valgte du forud denne sæson at skifte fra Flensburg til Veszprem?

»Alle faktorer har spillet ind. Både sportsligt og familiemæssigt. Da beslutningen blev taget, satte jeg mig ned, gjorde plusser og minusser op – og konstaterede, at udfordringen i ungarsk håndbold tiltrækker mig.«

»Desuden var det ikke en uvæsentlig detalje, at jeg fremover ville komme til at sove mere i min egen seng end på et hotelværelse. I Bundesligaen er der masser af lange rejser. Til sammenligning er rejsebetingelserne i Veszprem langt bedre. På den måde er min tid sammen med familien på det nærmeste blevet fordoblet.«

Golden League Danmarks herrelandshold deltager i denne uge ved træningsturneringen 'Bygma Golden League'. Sådan ser truppen ud: Målvogtere: Niklas Landin og Jannick Green

Niklas Landin og Jannick Green Stregspillere : Anders Zachariassen, Magnus Saugstrup, Simon Hald, Alexander Lynggaard

: Anders Zachariassen, Magnus Saugstrup, Simon Hald, Alexander Lynggaard Fløjspillere: Magnus Landin, Magnus Bramming, Hans Lindberg og Lasse Svan

Magnus Landin, Magnus Bramming, Hans Lindberg og Lasse Svan Bagspillere: Henrik Møllgaard, Rasmus Lauge, Mads Mensah, Morten Olsen, Lasse Andersson, Jacob Holm, Michael Damgaard, Niclas Kirkeløkke, Nikolaj Øris og Lasse Møller

Og det er væsentligt?

»Helt sikkert. Min kone og jeg har to børn. En datter på to år, og i august blev familien udvidet med en dreng. Dem vil jeg naturligvis gerne være så meget sammen med som overhovedet muligt. Så der er gang i den derhjemme, og jeg er sikker på, at min kone synes, det er dejligt, at der i dagligdagen er nogle ekstra hænder at gøre godt med.«

Hvor meget mindre spiller du nu sammenlignet med din tid i tysk håndbold?

»Rent faktisk er der en del ligakampe, jeg ikke har deltaget i på grund af Veszprems rotationssystem. Til gengæld har jeg været så heldig, at jeg har været med i alle vores Champions League-kampe.«

Rasmus Lauge i aktion for Veszprem i en Champions League-kamp mod Kiel 21. september. Foto: BOGLARKA BODNAR Vis mere Rasmus Lauge i aktion for Veszprem i en Champions League-kamp mod Kiel 21. september. Foto: BOGLARKA BODNAR

Hvad betyder det i landsholdsmæssig sammenhæng?

»Den igangværende landsholdssamling er den første i lang tid, hvor jeg føler et fysisk overskud. I stedet for at møde totalt sønderbombet op i lejren er jeg frisk og har masser af overskud.«

Hvad er forskellen på at bo i Tyskland og Ungarn?

»Det er noget andet. Både sportsligt og socialt er jeg i fuld gang med at opbygge nye relationer. Det er for mit vedkommende et nyt land og en ny spillestil, så det kræver en masse energi her i begyndelsen. Alt i alt synes jeg, at skiftet er gået godt. Både for min kone og mig selv. Eksempelvis har hun flere gange mødt mine medspilleres koner og kærester.«

Hvordan vurderer du Veszprems muligheder i Champions League?

»Vi råder over en fremragende trup og går efter at vinde det hele. Men om det er muligt, må tiden vise. Der er mange gode hold med i turneringen. Her og nu gælder det om at komme godt videre fra det indledende gruppespil til Final4, hvor det i den grad gælder om at ramme topformen på det rigtige tidspunkt.«

»Personligt synes jeg, at jeg gennem klubskiftet er blevet en bedre spiller. Jeg har de seneste måneder fået et nyt syn på håndbold, men hånden på hjertet er det en smule mærkeligt, at jeg til hver eneste kamp nu kommer veludhvilet. Hvor jeg i Flensburg spillede 90 procent af tiden, er der pludselig kommet andre boller på suppen.«

»Måske lyder det mærkeligt. Men jeg vil altså håbe, at jeg møder smadret op til forberedelserne til OL i Tokyo (i sommeren 2020, red.). Det vil nemlig betyde, at vi i Veszprem har haft en lang og succesfuld sæson. I den sammenhæng vil det være et skidt tegn på min sæson, hvis jeg er alt for frisk til den tid.«

Efter torsdag aftens landskamp mod Frankrig afsluttes 'Bygma Golden League' på lørdag. Her skal Danmark duellere mod enten Norge eller Spanien i Gigantium i Aalborg.