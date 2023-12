Hun har i mange år vist sit liv frem på de sociale medier.

Og for Sarah Iversen er det også naturligt, at hun efter hun blev mor også deler øjeblikke med sønnen Elliott.

»Så længe jeg lægger det ud er det ikke til at styre, så kan man stjæle dem, uanset om jeg siger nej eller ej. Som udgangspunkt har jeg det sådan, jeg deler de billeder af Elliott, jeg kan stå inde for, jeg viser ikke noget nøgenhed, hvis man kan sige det sådan. Det er billeder, jeg selv synes er hyggelige, og det er billeder, der gør mig glad,« siger Sarah Iversen.

Diskussionen omkring børn og billeder er kommet igen under årets VM.

Den norske landsholdsspiller Camilla Herrems søn blev vist på tv-billeder under en kamp, men da VG spurgte om lov til at bruge et billede af ham, var svaret nej, da hun ønsker at holde ham udenfor medierne.

»Jeg synes endnu ikke, når folk har brugt billeder af Elliott, at jeg har oplevet, det ikke er noget, jeg har sagt ja til,« siger Sarah Iversen.

Hun har klare grænser for, hvad hun deler med sin søn. Men hyggestunder har hun ikke noget imod, at omverdenen også kan se.

»Jeg tænker ret meget over, det ikke skal være noget, der viser for meget. Jeg kunne aldrig finde på at dele et billede af ham i et badekar for eksempel. Sådan nogle ting holder jeg mig fra. Men han er også mit et og alt og en stor del af min hverdag, så det er svært at lade være. Man synes jo, han er verdens dejligste,« siger hun.

Sarah Iversen stillede op for fotograferne, der fik lov at tage et billede af hende med sønnen Elliott efter en EM-kamp sidste år. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Sarah Iversen stillede op for fotograferne, der fik lov at tage et billede af hende med sønnen Elliott efter en EM-kamp sidste år. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Sønnen var også en del af et program hun lavede med TV 2, der handlede om vejen tilbage til håndboldbanen, og så længe hun er med inde over, har hun det fint med at dele glimt af sønnen.

»Nu har han jo været med fra start i min kamp tilbage. Når man bliver vist på tv, er det også ofte familie og bagage, der følger med. Jeg er påpasselig med, hvad jeg lægger ud, men jeg har ikke behov for at skærme ham på den måde. Det er bare uskyldige ting, man tænker, de andre også skal se,« siger hun med et smil.

Sidste år under EM i Slovenien var Sarah Iversens søn også med under en af kampene, hvor han også blev vist på tv, ligesom flere fotografer fangede et par billeder af den dengang knap toårige lille dreng, der sad på tribunen med sin nissehue.

»Der blev han også filmet. Det kunne jeg da heller ikke stå for, det var da alt for cute. Det er fint, der bliver filmet på alle mulige andre også. Og så er det jo lidt hyggeligt, uanset om det er mit barn eller en anden, børn med nissehuer er da det sødeste i verden,« smiler Sarah Iversen.

Sarah Iversens mand Mark (tv.) og sønnen Elliott under EM i Slovenien sidste år. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Sarah Iversens mand Mark (tv.) og sønnen Elliott under EM i Slovenien sidste år. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

I år har sønnen dog ikke været til nogle kampe. De bliver spillet for sent i forhold til, hvornår han skal i seng, så han hygger sig derhjemme med sin far og mormor og har heller ikke været på besøg i landsholdslejren endnu.

»Det går så godt derhjemme, og det ville være helt åndssvagt at begynde at rive ham ud af rytmen derhjemme,« siger Sarah Iversen om sønnen, der snart fylder tre år.

For hende er det nemmere i år at være afsted, netop fordi familien i Ikast er så tæt på. Hun kan køre, hvis der bliver brug for det, og det giver hende en ro.

»Man kan sige, det gode sidste år var, jeg var langt væk, så der var ikke den mulighed. Det gode ved at være her er, at hvis det virkelig brænder på, tager det otte minutter at køre hjem,« siger Sarah Iversen.