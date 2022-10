Lyt til artiklen

Hun har været med til flere af de store nedture. Men ved sidste års VM endte det i én stor optur for Althea Reinhardt, der kom på manges læber.

Med den ene pragtpræstation efter den anden fik hun for alvor sit store landsholdsgennembrud.

Hun trak overskrifter rundt omkring og havde i den grad en andel i VM-bronzemedaljen. Men efter slutrunden lukkede hun ned.

Det vender vi tilbage til. For glæden stråler stadig ud af Odense-spilleren, når hun taler om forløsningen.

Althea Reinhardt, Kathrine Heindahl, Louise Burgaard og Mie Højlund under medaljeoverrækkelsen til VM i Granollers, søndag 19. december 2021. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Althea Reinhardt, Kathrine Heindahl, Louise Burgaard og Mie Højlund under medaljeoverrækkelsen til VM i Granollers, søndag 19. december 2021. Foto: Liselotte Sabroe

»Det var sindssygt dejligt. Også for hele holdet, det var fantastisk. Holdpræstationen var fed, det var dejligt at komme hjem til familien, holde noget jul og slappe af,« siger Althea Reinhardt.

Efter flere år med svære slutrunder, der har budt på glippet OL-kvalifikation og manglende metal, kom håndboldkvinderne endelig hjem med noget om halsen.

Hun husker følelsen tydeligt. Endelig stod de på podiet med en medalje, og lettelsen er næsten stadig til at fornemme i hendes stemme.

Opmærksomheden bed hun dog ikke så meget mærke i. I hvert fald ikke i første omgang.

For selvom det var 'fedt at træde ind, som hun gjorde', var hun og holdet i en osteklokke. Fokuseret på det store mål. Men der var dog én ting, hun ikke kunne undgå.

Og det skyldes det efterhånden famøse billede fra semifinalen mod Frankrig, hvor hun blev ramt i hovedet.

»Jeg kan huske til at starte med, kiggede jeg på billedet og tænkte: ‘årh, det var ikke det sjoveste billede at få ud af sig selv’. Så lærte jeg at gribe det og grine. Jeg kan godt se, det var sjovt. Det blev malet på Christiania, jeg var derovre og se det med familien til jul. Man kan ikke lade være med at grine af det,« smiler hun.

Billedet kommer i den grad til at minde hende om slutrunden, ligesom hun heller ikke kunne undgå at bemærke, at lidt flere fik øjnene op for hende.

Althea Reinhardt blev ramt i hovedet i starten af første halvleg. Foto: Beate Oma Dahle Vis mere Althea Reinhardt blev ramt i hovedet i starten af første halvleg. Foto: Beate Oma Dahle

»Det billede gav mig nok lidt følgere på sociale medier,« griner hun og fortsætter:

»Det bliver også større og større, jeg kunne godt mærke det. Jeg synes bare, det er hyggeligt, folk vil følge med og støtter om sporten. Der kom da også nogle sjove beskeder, og at det blev malet på Christiania var sjovt i sig selv,« fortæller hun.

Da hun trådte ind i klubben efter slutrunden, fornemmede hun også, at der var en smule ekstra opmærksomhed. Men ellers ikke. Og det er der en særlig grund til.

»Jeg kom bare hjem til familien og lukkede ned. Jeg havde fokus på ikke at kigge meget på mobil og nettet. Når man har været så meget på, er det dejligt at trække stikket, få hvilet, være sammen med dem, man elsker, derhjemme. Det var rigtig vigtigt for mig,« siger hun og uddyber:

Althea Reinhardt under et pressemøde ved sidste års VM. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Althea Reinhardt under et pressemøde ved sidste års VM. Foto: Liselotte Sabroe

»Det er mentalt, man er på hele tiden. Jeg var træt, da jeg kom hjem. Jeg glædede sig til at komme hjem og se familien, selvom det også er mega fedt at være af sted, man hygger sig jo sindssygt meget, når man først er det. Men at få trukket stikket helt har stor betydning.«

Samme mulighed får hun ikke nødvendigvis i år. For slutrunden er – på grund af VM i fodbold i december – rykket en måned frem og bliver spillet i november.

Det betyder, at spillerne ikke kommer direkte hjem på juleferie efter en eventuel finaleweekend.

»Vi har fire dage, og så har vi kamp igen. Det glæder jeg mig til også at prøve, det kan også være med til at udvikle en som håndboldspiller,« siger Althea Reinhardt.