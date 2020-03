VM i december måtte hun se fra sofaen. Og generelt har der nærmest ikke været håndbold på programmet for Mette Tranborg det seneste år.

For i februar 2019 blev hun i en kamp mod Brest i Champions League ramt af en grim skade. Korsbåndet i det ene knæ blev revet over, og de seneste tolv måneder har bestemt ikke været sjove, fortæller hun til TV 2 Sport.

Det har været hårdt. Især mentalt. Og det fylder stadig meget.

»Der har været mange gange, hvor jeg bare lige pludselig begynder at græde, uden at jeg ved hvorfor. Hvis nogen siger et eller andet, som ikke har noget med noget at gøre, så kan jeg også bare begynde at græde lige pludselig,« fortæller 24-årige Mette Tranborg, der også har brugt mentaltrænere.

Mette Tranborg i aktion ved EM i Nantes i december 2018. Foto: EDDY LEMAISTRE Vis mere Mette Tranborg i aktion ved EM i Nantes i december 2018. Foto: EDDY LEMAISTRE

Hun forklarer, at hele hverdagen har været hård, og at hun nærmest konstant har været i dårligt humør.

Hun er lige nu i gang med sin genoptræning og fortæller, at glæden først kommer tilbage for fuld blus, når hun er færdig med den og igen kan snøre håndboldskoene og komme i kamp.

Det har dog ikke været helt uden problemer at komme igennem skaden, for knæet har drillet, og i september måtte hun opereres igen.

Nu håber hun dog, at det kun går fremad, og drømmen er, at hun når at komme i aktion for Odense Håndbold igen, inden hun efter sommeren skifter klub.

Mette Tranborg i aktion i EM kampen mellem Danmark - Montenegro i Nantes, onsdag den 12 december 2018. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Mette Tranborg i aktion i EM kampen mellem Danmark - Montenegro i Nantes, onsdag den 12 december 2018. Foto: Liselotte Sabroe

Her går turen til Team Esbjerg for Mette Tranborg, der altså får den nye landstræner Jesper Jensen som træner i den jyske klub.

Senest, hun var i aktion for det danske landshold, var ved EM i Nantes i december 2018, og ud over at have misset VM i december går hun også glip af OL til sommer.

Det gælder dog ikke kun for Mette Tranborg, men hele landsholdet, da kvalifikationen til sommerens store begivenhed glippede i japanske Kumamoto, hvor VM fandt sted.

Her lykkedes det ikke for Danmark at slutte i top-syv, som havde givet adgang til kvalifikationen. I stedet blev det til en skuffende niendeplads.