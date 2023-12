De havde jagtet det i næsten 29 minutter.

Udligningen, der ville sikre et point mod Japan. Og den kom med 19 sekunder igen, inden japanerne i modsatte ende smed en kold spand vand i hovedet på danskerne.

»Så kommer der et vip. Det var pisse irriterende,« sagde Sarah Iversen efterfølgende om de sidste sekunder af kampen, som danskerne tabte med 26-27.

Og her lavede hun selv en 'fejl' til sidst, da hun troede, det ene point var hjemme.

»Det eneste, jeg løber og tænker, er: ‘Godt, vi har fået uafgjort’. Det var for tidligt. Vi skulle have spillet bolden rundt en gang mere. Det står jeg og ærgrer mig mest over lige nu,« siger hun og fortsætter:

»Men sådan er det. Vi kunne ikke vide, Mie (Højlund, red.) kom så let igennem første gang, og så skulle hun jo vende bolden alligevel, men nu fløj hun bare igennem og scorede, og så er alt jo godt. Hvis vi var garanteret en scoring, skulle vi nok have spillet den rundt en gang mere, inden vi gik på mål, så vi ikke gav dem chancen for at sætte et angreb op med 20 sekunder igen,« sagde Sarah Iversen.

Hun beskrev kampen som hektisk, anderledes og lidt skuffende. Og så var der én ting, der kom bag på hende under og efter nederlaget i første mellemrundekamp.

»Det kommer bag på mig, vi kollektivt bliver ramt af brændte skud. Det gør det faktisk. En eller to kan godt have en dårlig dag, men at vi kollektivt brænder et hav af kæmpe chancer, er jeg skide irriteret og ærgerligt over,« sagde hun.

Sarah Iversen udlignede få sekunder inden pausen, men i hele anden halvleg jagtede Danmark japanerne.

Sarah Iversen syntes, der var tale om helt frie chancer efter 'klasse angrebsspil', men at den japanske målvogter dels stod godt, og så var den sidste del af det danskernes egen skyld.

»Vi snakker coolness ude i omklædningsrummet, men jeg synes sgu også, det er lidt tyndt. Mange af os har stået i de her situationer før, i den slags kampe, sværere kampe også i Champions League, så der er ikke rigtig nogen undskyldning. Vi skyder for dårligt, vi må bare kigge indad,« lød det fra Sarah Iversen.

Hun følte ikke, danskerne kunne gøre mere i det sidste japanske angreb, hvor det gik galt med tre sekunder tilbage.

»Nej, det gælder om at pakke godt ind og få dem så bredt til fløjene som overhovedet muligt. Så kommer det et vip, det er godt scoret, og det har de sikkert aftalt. Jeg synes, Ø (Trine Østergaard, red.) gør alt, hvad hun kan. Det er jo en spids vinkel, hvis hun rammer hende, er der alligevel straffe. Det er pisse irriterende,« sagde stregspilleren.

Fredag venter der en hviledag, hvor spillerne skal træne. Og her sagde Sarah Iversen klart, at hun håbede, det bliver en træning med fuld gas på.

»Vi skal bare have denne her kamp ud af kroppen. Jeg håber, vi får en god træning fredag, så vi bare kan løbe den ud af kroppen. Vi kan godt lide at holde os i gang, nogle gange skal man heller ikke snakke det ihjel. Det var for dårligt, og der er ikke rigtig så meget mere at gøre ved det,« sagde hun.