Hun har efterhånden boet i udlandet en del af.

Men alligevel er hverdagen en helt ny verden for den danske landsholdsstjerne Anne Mette Hansen, der er skiftet til franske Metz.

»Det har været anderledes. Det er mange nye ting. Det koster ekstra energi, men jeg er positivt overrasket, og jeg synes, det er mega fedt. De lange rejser er lidt anderledes og noget, jeg skal vænne mig til end Ungarn,« siger hun og tilføjer:

»Det var ligesom Danmark, du tager ud og hjem samme dag. Her bruger vi tre dage på samme kamp. Det er også at følge med i Paris’ metro, der skal man lige være skarp, for der er godt nok mange udgange og lige følge med i, hvor vi skal hen,« lyder det med et stort grin.

I Frankrig bliver der trænet en del mere og længere, end hun er vant til fra ungarske Györ, og så er holdet en del yngre. Faktisk er Anne Mette Hansen den næstældste, siger hun med et grin om den nye situation.

Og så er der selvfølgelig klassikeren. Sproget. For Anne Mette Hansen lægger ikke skjul på, at fransk ikke ligefrem er hendes største spidskompetence.

»Alle er ikke lige gode til engelsk, jeg er ikke så god til fransk endnu. Det er også en udfordring. Men man kommer rigtig langt på tegnesprog og highfives. Det er meget interessant. Så har man jo en tolk i en af dem, der både snakker engelsk og fransk, for eksempel med Kris eller Bur, så siger jeg: ‘Kan du ikke sige til hende sådan og sådan’, og de siger ting videre til mig. Det går gennem en tredje mand, men det kommer forhåbentlig, når jeg bliver bedre til fransk.«

Hun har dog nogenlunde styr på det vigtigste. Håndboldtermerne. Hun skulle lige finde ud af, hvad 'centerkryds' hed på fransk, og andre termer på dansk skulle hun lige gennemskue hvad hed.

Anne Mette Hansen er skiftet til franske Metz. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Anne Mette Hansen er skiftet til franske Metz. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

»Det tager lidt tid i starten, men jeg føler nu, det er okay med at huske. Der er lige en eller to, hvor jeg altid skriver det ned, at det er den aftale enten på ungarsk eller dansk,« griner hun og joker med, det er ligesom i skolen med små noter i håndfladen.

Til nogle af møderne er det heller ikke altid, hun forstår, hvad der foregår.

Men det tager Anne Mette Hansen med et stort smil og i stiv arm.

»Nogle gange sidder man til taktik: ‘øøh hvad snakker I om’. Men jeg siger, hvis jeg ikke forstår det. Vi spiller mange opvarmningslege til træning. Det bliver forklaret på fransk, det er ikke altid, jeg forstår det. Nogle gange kan jeg få det med, men hvis det er en helt ny leg, kan de godt se, jeg er helt forvirret. Så kommer enten assistenttræneren eller Kris (Kristina Jørgensen, red.) kommer grinende og siger: ‘Du forstår ingenting, vel?’. De er gode til hjælpe mig,« griner Anne Mette Hansen.

Kristina Jørgensen og Anne Mette Hansen kender hinanden fra landsholdet, og nu er de også holdkammerater i Metz. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Kristina Jørgensen og Anne Mette Hansen kender hinanden fra landsholdet, og nu er de også holdkammerater i Metz. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Og netop det at hun har sine to landsholdskollegaer, Louise Burgaard og Kristina Jørgensen, hjælper enormt meget.

Havde de ikke været der, var hun nok ikke faldet så godt til.

»De hjælper mig sindssygt meget med sproget og med lige at forklare de forskellige ting, hvordan man gør. Jeg har nok stillet en million spørgsmål, og der kommer nok en million mere. Jeg havde hele min vennekreds i Ungarn, der starter jeg helt forfra. Man ved bare, når man kommer til et nyt sted, om det er en ny skole eller en ny klub, at det tager noget tid at komme ind,« siger hun.