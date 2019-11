»Han sagde 'jeg kan godt acceptere det, hvis du kommer hjem med noget om halsen'.«

Kathrine Heindahl griner, da hun fortæller om nogle af de ord, hun fik med på vejen af sin kæreste inden turen gik til Japan.

For hendes VM-udtagelse betyder nemlig, at hun ikke var hjemme på hans 30-års fødselsdag i sidste uge.

Også sidste år var hun afsted med landsholdet, da han kunne fejre år, og så længe der står slutrunde på Kathrine Heindahls program, bliver det en udfordring at være med.

Kathrine Heindahl under en træning i Kumamoto.

»Han er sindssygt glad for fødselsdag og gaver og sådan noget, der er han måske ikke helt 30 endnu,« griner den 27-årige landsholdsspiller og fortsætter:

»Jeg tror, han synes, det er lidt træls, og at det havde været hyggeligere at stå op sammen om morgenen og blive fejret. Så tager han hjem til sine forældre, og han bakker mig fuldt op. Han ved, dagen, hvor jeg er hjemme, kommer en dag,« siger Kathrine Heindahl, der dog gjorde sit for at fejre kæresten.

»Jeg valgte at holde en surprisefest, inden jeg tog afsted for at kunne være med til at fejre ham, når nu han blev 30. Ellers har jeg sat min lid til familie og venner og sagt, de må fejre ham godt. Så må vi håbe, jeg er hjemme til hans 40-års i stedet,« siger hun med et smil og fortæller, at festen gik godt, og at han ikke havde lugtet lunten.

Så længe hun er håndboldspiller, er det sporten, der styrer kalenderen.

Det betyder også, at der må ofres nogle ting - som eksempelvis fødselsdage og andre arrangementer med familien. Noget, hun er blevet vant til fra en tidlig alder.

»Jeg sætter så også endnu større pris på de ting, jeg kan deltage i, og er god til at være der, når det er muligt,« siger Kathrine Heindahl, der også tilføjer at håndbolden giver meget.

»Jeg får så mange oplevelser givet, så i sidste ende føler jeg nok, jeg bliver beriget med flere oplevelser, end hvis jeg ikke spillede håndbold på det her niveau. Så må jeg være god til at være der, når jeg er hjemme og så nyde det og virkelig sætte pris på den dag, man kan komme til det hele,« siger landsholdsspilleren.

Sammen med resten af landsholdet skal hun spille første kamp ved VM lørdag klokken 12.30 dansk tid. Her venter Australien.