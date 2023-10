Det sidste halve år har været lidt en rutsjebane for landsholdsmålvogteren Althea Reinhardt.

Det lægger hun ikke skjul på.

»Det har været lidt op og ned. Jeg var ude med hjernerystelse, og det var selvfølgelig rigtig hårdt, når det var alle de sjove og afgørende kampe, der blev spillet,« fortæller hun til B.T.

Det var tilbage i starten af april, at Reinhardt fik et ildebefindende.

»Jeg besvimede derhjemme og slog hovedet ned i jorden. Så rammer det bare så hårdt, at det giver en hjernerystelse, fordi jeg ikke når at tage fra. Lægerne siger, man nogle gange godt kan få et blodtryksfald, og det kan godt ske,« siger hun og fortsætter:

»Vi havde jo spillet pokal, både semifinale og finale to dage i streg, så det kan også være noget dehydrering. Vi ved ikke helt, hvad der skete. Det fungerer, og alt er godt,« siger hun med et stort smil og understreger, at hun er fortrøstningsfuld.

Hun er tilbage, har det rigtig godt og mærker slet ikke noget. Samtidig har hun brugt de sidste måneder på at lægge flere fysiske lag på. Noget, hun allerede kan mærke.

»Generelt har jeg arbejdet med at få bugt med nogle skavanker og de småskader, jeg har haft. Jeg har slet ikke noget mere, det er dejligt. Jeg har personlig træner, og det har gjort, jeg har lagt fysik på og er blevet stærkere. Det er dejligt, det giver pote,« forklarer hun.

Althea Reinhardt under EM i 2022. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Althea Reinhardt under EM i 2022. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Der har altid været personlige trænere i både klubben og landsholdsregi, men Althea Reinhardt har 'valgt at gå sin egen vej' og har fundet en træner, hun har en til en hver uge.

»Det giver bare, at jeg føler, det er specifikt kun til mig. Jeg kan træne med ham et par gange om ugen. Det giver sindssygt meget, jeg har en-til-entræning med ham. Det betyder sindssygt meget. Han har god forståelse for, vi nogle gange har hårdt problem, så han justerer træningen efter det,« fortæller hun.

Althea Reinhardt er lige nu samlet med det danske landshold, der skal spille to EM-kvalifikationskampe mod Kosovo.