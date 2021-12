Julen er hjerternes fest, som langt de fleste holder med familien.

Sådan plejer landsholdsstjernen Kathrine Heindahl også at gøre det. Men i år bliver helt anderledes.

For i stedet for at rejse til Danmark og få den klassiske julemiddag med flæskesteg, and sovs og kartofler, kommer hun i stedet til at holde jul alene i Rusland, hvor hun til dagligt spiller.

Årsagen er, at hun sammen med sin klub CSKA Moskva har en turneringskamp den 23. december. Den har hun hele tiden kendt til.

Men fordi holdet i starten af sæsonen missede en kamp mod franske Metz, blev den kamp lagt lige inden årets VM. Det betød, at en kamp i den russiske liga er blevet skubbet til 27. december.

»Det var der, jeg fandt ud af, der ikke er nogen chance for at komme hjem. Ellers havde jeg tænkt, om jeg kunne komme fra midten af Rusland hjem til Danmark i løbet af den 24., skal jeg først komme den 25.? Nu er det bare helt udelukket,« siger Kathrine Heindahl.

Hun havde forberedt sig mentalt på, at der kunne ske mange ting i det russiske, da hun i sin tid skrev under med klubben, fortæller hun.

Hendes tidligere landsholdskollega Lotte Grigel havde et år sin familie på besøg i Rusland, fordi hun ikke kunne komme hjem, men den mulighed duer ikke rigtigt for Heindahl.

»Vi har så bare to udebanekampe den 23. og 27., så det giver ikke mening, at hverken min mand eller familie er der. Det bliver da specielt. Men nu ved jeg, at jeg skal hjem til sommer, og et eller andet sted får jeg bare den fulde oplevelse,« siger landsholdsspilleren, der til sommer skifter til Team Esbjerg.

Hun tager dog hele situationen med et smil, selvom hun da ikke er i tvivl om, det bliver en noget anderledes juleaften, end hun er vant til.

»Det er ikke fordi, det har ødelagt min verden, men jeg ville da foretrække en jul med familien. Lige nu er det at få så meget med som muligt og opleve det, jeg kan. Det er så en jul alene i Rusland. Sammen med en pige som Ana Gros, der også holder jul den 24. Men russerne har først jul i starten af januar, så vi finder en lækker restaurant og får noget god mad og et glas vin, og så må det blive julen 2021,« smiler landsholdsspilleren.

Lige nu er hun til VM i spanske Granollers med resten af holdet, der møder Tunesien, Congo og Sydkorea i den indledende pulje.