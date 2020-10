De danske håndboldherrer må formentlig undvære en vigtig brik, når de til januar spiller VM i Egypten.

Bagspilleren Lasse Møller er nemlig blevet langtidsskadet, og må sidde over i flere måneder. Det skriver Møllers klub, Flensburg-Handewitt, på sin hjemmeside.

Lasse Møller kom ellers flyvende fra start, da han scorede ni mål i klubbens første Bundesliga-kamp. Møller faldt dog undervejs af to omgange og beskadigede sit venstre håndled. Han klagede over smerter, og en scanning efter kampen viste, at den var helt gal.

Han skal nu opereres i håndleddet, og forventes at være ude i flere måneder.

Klubbens træner, Maik Machulla, er meget bitter over skaden:

»Det er et meget seriøst tilbageskridt for holdet. Lasse er blevet integreret godt i truppen, og har hurtigt vist sine kvaliteter. Det faktum, at vi ikke kan benytte Lasse i så lang tid, er meget bittert.«

Lasse Møller var ellers spået gode chancer for at få en plads i Nikolaj Jacobsens VM-trup. Men det hænger i en tynd tråd nu.

VM spilles i Egypten fra d. 14. til d. 31. januar. Med en skade, der holder ham ude i flere måneder, efterfulgt af en genoptræningsperiode, er det svært at se, at han kan nå at blive klar. Det siger Bent Nyegaard til Tv 2:

»Når de skriver "flere måneder", er VM i den grad i risikozonen. Jeg er helt sikker på, at Lasse Møller med drømmestarten i Flensburg-Handewitt og det format, har vist i Champions League og i Bundesligaen, ville være en stensikker deltager i Nikolaj Jacobsens VM-trup.«

Lasse Møller gik også glip af EM tilbage i januar måned, da han kæmpede med en ledbåndsskade. Dengang spillede han i GOG, inden han i år tog turen ned til Flensborg.