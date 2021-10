Med en bold i hånden stråler hun, men når den blev skiftet ud med en blyant og en diktat, var det straks værre. For håndboldlandsholdspiller Rikke Iversen var ikke som alle sine klassekammerater i folkeskolen.

»Det var megatrist, og jeg var utrolig tit ude på toilettet for at tørre tårerne væk,« siger Rikke Iversen.

I DR-programmet 'Vi er ordbildne' – ja, det hedder det – sætter Rikke Iversen sammen med andre kendte danskere fokus på, hvordan det er at leve med ordblindhed. For Rikke Iversens vedkommende gav det allerede i folkeskolen problemer, når der var diktat og dansk på skemaet. Her skilte hun sig ud fra sine klassekammerater, og det var ikke på en positiv måde, da hun havde langt flere fejl end de andre.

»Det var så flovt. Det er aldrig sjovt ikke at være god til noget. Jeg følte mig som det dummeste barn, når vi havde dansk.«

Foto: JONATHAN NACKSTRAND

»Der er ikke mange, der har en sjov fortælling til at starte med, og jeg startede heller ikke ud med nogle sjove år,« siger hun.

Dengang Rikke Iversen var barn, var der ikke redskaber til rådighed, der kunne hjælpe hende. Det var først senere hen, da hun blev fik diagnosen ordblind, at tingene begyndte at se lysere ud for hende.

»For mig var det en redning, det vendte fuldstændig mit synspunkt. Det var årsagen til, at jeg ikke bare var dum, men der var faktisk noget galt med mig, Det var ikke længere flovt,« siger hun.

Og et vendepunkt må man sige, at det har været, for efterfølgende har Rikke Iversen valgt at tage en meget uventet karrierevej ved siden af sin håndboldkarriere, hvor hun til daglig tørner ud for Odense Håndbold.

Foto: Henning Bagger

»Jeg har altid drømt om at blive lærer, lige siden jeg var lille, men det var jo højst sandsynligt ikke i dansk,« siger hun.

Drømmen for Iversen er gået i opfyldelse, da hun i dag er folkeskolelærer. Hun underviser i samfundsfag, idræt og matematik, som hun fortæller, at hun har flair for.

Selvom håndboldspilleren har fundet sin vej, skaber ordblindheden stadig udfordringer. Både i sit virke som folkeskolelærer, hvor hun blandt andet skal sende beskeder ud til forældre, men også i sit sociale liv.

»Hvis jeg skal starte nye relationer, tror jeg, at noget af det første, jeg fortæller, er, at jeg faktisk er ordblind, bare lige så de er klar over det.«

Foto: Tim Kildeborg Jensen

»Jeg har ikke oplevet det, men jeg har en forestilling om, at man vil blive dømt på forhånd, hvis man bliver ved med at stave forkert, og folk ikke får en større forklaring. Så tror jeg, at folk vil tænke, at det virker da fuldstændig åndssvagt, at hun ikke kan stave det her,« siger hun.

Rikke Iversen stiller op i programmet 'Vi er ordbildne', fordi hun mener, at det er vigtigt at sætte fokus på ordblindhed.

»Jeg synes stadig, det er et tabu. Der er stadig en kæmpe skam, der følger med i det ikke at kunne stave. Det ligger som en naturlig menneskelig ting at kunne, så det er da mega tabuiseret, at ikke kunne finde ud af det.« siger hun.

'Vi er ordbildne' bliver sendt onsdag på DR1 klokken 20.30. Udover Rikke Iversen medvirker andre kendte navne som Ghita Nørby, Uffe Holm og Jan Lehrmann fra 'Løvens hule'.