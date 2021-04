Efter et fem måneder langt skadehelvede gjorde Casper U. Mortensen comeback på håndboldbanen for storklubben Barcelona.

Den danske landsholdsstjerne fik i starten af november sidste år en meget nedslående melding: Hans ydre menisk var beskadiget, og det ville holde ham ude i fem måneder.

En skade, der endte med at holde ham ude af VM-slutrunden i Egypten, som det danske landshold jo gik hen og vandt. Men nu lige glæder Casper U. Mortensen sig bare over at være tilbage på halgulvet, og han vil nu arbejde hårdt på at komme i topform frem til sommerens OL i Tokyo.

»Det var fantastisk at være tilbage. Kroppen og knæet har det godt, så det er en kæmpestor dag for mig. Jeg er glad for, jeg igen er tilbage på gulvet med mine holdkammerater i Barcelona. Så en kæmpe oplevelse for mig,« siger Casper U. Mortensen i et interview med TV 2 Sport.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Casper U. Mortensen (@casperumortensen6)

Lørdag eftermiddag startede den danske landsholdsfløj på banen for Barcelona, og han hjalp holdet til en sejr på 39-22 over Villa de Aranda.

Det var den spanske storklubs 29. sejr på stribe i den spanske liga ud af lige så mange spillede kampe.

Casper U. Mortensen kalder kampen »en festdag« for ham. Men nu er fokus på at give den fuld gas på banen. Han har nemlig et stor drøm om at vende tilbage til landsholdet og genvinde OL-guldet med Mikkel Hansen og co.

Ud over at misse VM-slutrunden med Danmark gik Casper U. Mortensen glip af Champions League-finalen med Barcelona, der tabte en tæt finale mod tyske Kiel med en storspillende Niklas Landin på mål. At misse så store begivenheder har givet Casper U. Mortensen ekstra meget blod på tanden.

Han ved, at hvis man ikke præsterer for sin klub, kan man heller ikke være med på landsholdet. Derfor fokuserer han på at præstere sit ypperste i hver kamp fra nu af, så han efterfølgende kan se tilbage og sige, at han i hvert fald gjorde alt for at spille sig på det OL-hold, der må ses som favorit til at genvinde det OL-guld, som Danmark vandt i Rio i 2016.

Casper U. Mortensen vil samtidig gerne spille en rolle i Barcelonas chancer for at få revanche i dette års Champions League. Det er klubbens helt store målsætning at bytte et skuffende sæt sølvmedaljer ud med pokalen med de store ører.

Landsholdsstjernen skiftede til den spanske storklub i 2018 fra tyske TSV Hannover-Burgdorf og har efter tre år i det spanske fundet sig en vigtig rolle i klubben.

Selvom hans kontrakt udløber for enden af denne sæson, vil Casper U. Mortensen ikke begynde at tale om, hvorvidt han forlænger med klubben eller ej. Hans eneste klare fokus er nu at spille sig tilbage i topform.