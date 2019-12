Hun kom ud med en guldøl i hånden og et kæmpe blåt øje.

Egentlig et meget stærkt symbol på det, Mie Højlund og resten af landsholdet lige havde haft gang i.

En stærk fight, der kulminerede i jubel, ekstase og fejring, som kunne høres helt ude ved mixed zone efter kampen. Og så lever man med et hævet ansigt.

»Hovedet har det fint. Jeg tror, jeg kan klare alt i dag efter sådan en sejr,« storsmilede Mie Højlund.

Mie Højlund fik et blåt øje i en duel mod Frankrig.

»Jeg tænker, et blåt øje er et fint minde at have efter at have vundet over Frankrig,« sagde Mie Højlund der fik 'en arm eller hånd' i hovedet mod slutningen af anden halvleg.

Sammen med resten af landsholdet slog hun fredag verdensmestrene fra Frankrig ud af VM. En stor bedrift. Det var der ikke nogen tvivl om.

»Da det går op for mig, at sejren endelig er hjemme, begynder jeg næsten bare at græde. Det betyder så meget for det her hold, og vi har kæmpet så sindssygt meget. Det er den største forløsning nogensinde at vinde denne her,« sagde Mie Højlund med en tydelig lettelse i stemmen.

Holdet havde nemlig kniven for struben. Kun en sejr kunne bruges, og den kom i hus. Noget, der siger meget om, hvor holdet er på vej hen, mente Odense-spilleren.

Danskerne kunne juble efter kampen. Foto: Bo Amstrup Vis mere Danskerne kunne juble efter kampen. Foto: Bo Amstrup

»Vi er pisse seje. Vi kan meget mere, end vi går og tror. Jeg synes, vi spiller noget flot håndbold i dag,« lød det fra Mie Højlund, der nu skal møde Norge, Holland og Serbien med resten af landsholdet.

Inden da skulle sejren dog fejres, og jubelscenen rungede, så ingen var i tvivl om, hvem der tog de to point fredag. Det kunne høres, også ude i det område, hvor de grådkvalte franskmænd stod og gav interviews.

»Jeg håber, man kunne høre det i hele hallen. Vi var helt oppe at køre,« smilede Mie Højlund.

Efter kampen mod Brasilien blev der slået et par huller i loftet, da landsholdet jublede. Det skete dog ikke fredag, afslørede hun.

»Jeg tror ikke, der er noget, der er slået i stykker endnu. Men det kan da nås,« lød det kækt fra Mie Højlund.

Danmark møder Norge søndag klokken 12.30. Du kan følge kampen LIVE her på bt.dk.