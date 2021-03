Odense Håndbold faldt fuldstændig sammen onsdag aften, da klubben ellers stod med en gylden mulighed for at sikre sig den vigtige førsteplads i grundspillet.

Men på hjemmebane mod Viborg kollapsede fynboerne og tabte hele 21-33.

Og det skabte store frustrationer hos landsholdsspilleren Althea Reinhardt.

Undervejs i kampen kunne man se hende sidde på bænken med tårerne trillende ned ad kinderne.

Foto: Liselotte Sabroe

Efter kampen var hun også i sine følelsers vold, da hun blev interviewet af TV 2.

»Jeg er sur. Jeg er rigtig, rigtig sur. Jeg synes, det er en gang pis, vi leverer i dag, og det er bare ikke i orden,« indledte Reinhardt.

Herefter forklarede målvogteren, at tårerne på bænken var et resultat af voldsomme smerter i ryggen og Odense-mandskabets nedsmeltning på banen. Og så blev Althea Reinhardts øjne våde igen.

»Jeg føler bare ikke, jeg fik noget kontakt med mine medspillere i dag, og det frustrerer mig sindssygt meget, for jeg vil sindssygt gerne vinde sådan en kamp her, og jeg ofrer sindssygt meget og har virkelig ondt i ryggen gennem hele kampen, og når de så ikke … Når vi ikke engang kan formå at kigge hinanden i øjnene og kan stå sammen og kæmpe om det, men vi ligner nogen, der er totalt døde – det frustrerer mig sindssygt meget,« sagde Reinhardt til TV 2.

Med nederlaget må Odense se sig overhalet af overhalet af Jesper Jensens Team Esbjerg, der snupper førstepladsen.

Fynboerne får mulighed for at revanchere sig på søndag, når der er returopgør mod norske Vipers i Champions Leagues 1/8-finaler. Her vandt Odense den første kamp på udebane med 36-35.