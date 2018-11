Anføreren for det danske landshold i håndbold, Stine Jørgensen, har en realistisk chance for at blive klar til EM efter sin meniskskade.

Det har ellers lydt sig, at den uundværlige stjernespiller var dømt ude, men nu er hun udtaget til mandagens samling forud for EM i Frankrig.

Landsholdet spiller Møbelringen Cup i Norge 22. til 25. november. Nu fortæller hun om skade- og genoptræningsforløbet til B.T. Sport:

»Jeg er rigtig glad. Jeg har haft et godt forløb, der er gået over al forventning. Det er meget positivt, og jeg er rigtig glad for, at jeg er indkaldt til truppen på mandag,« siger hun og tilføjer om sin genoptræning:

»Anja Greve (fysioterapeut i Odense Håndbold, red.), har været over mig og lagt et virkeligt godt program og trænet mig benhårdt. Det har været en afgørende faktor for, at det har gået så godt. Så jeg vil sige, at en stor del af det kommer af, at Anja har presset mig hver dag til træningen, jeg er blevet mandsopdækket og har været i rigtig gode hænder med gode læger omkring mig. Alt har spillet.«

Stine Jørgensen spiller til daglig for Odense Håndbold. Det var også for denne klub, at hun 14. oktober blev skadet og senere opereret i sin menisk. En skade, der som regel tager seks til otte uger at komme over.

Stine Jørgensen fortæller, at hun nu tager én dag ad gangen.

»Det hed sig sådan, da skaden skete, at det så svært ud. Men efter operationen kunne vi se, at det var gået rigtig godt, og at han, der opererede mig, lavede et rigtig godt stykke arbejde. Så da jeg begyndte at træne, gik det rigtig stærkt. Jeg tog en dag ad gangen, og så kunne jeg mærke, at det gik rigtig godt, og så har jeg hver dag gjort det bedste, jeg kunne. Hvad der skulle ske i fremtiden har ikke rigtig fyldt så meget, selvom jeg vidste, EM lå derude. Men hvis der ikke lå en slutrunde derude, havde jeg gjort akkurat det samme.«

Tænkte du på, at det kunne være farvel til EM, da du fik skaden?

»Ja, det tænkte jeg da. Det var et hårdt slag, og det gjorde rigtig ondt, og det var rigtig frustrerende at blive skadet med alt det, man skal igennem, men som jeg siger, så har jeg været i rigtig gode hænder,« siger hun og tilføjer:

»Selvom det selvfølgelig har været hårdt og træls at være skadet.«

Hun vil dog endnu ikke fastslå, om hun er med i den endelige EM-trup eller ej:

»Nu må vI se, om det kan lade sig gøre. I første omgang er jeg udtaget til på mandag, og så må vi se, hvor langt det rækker. Lige nu går det rigtig godt, og jeg gør alt, hvad jeg kan for at komme med, men det er dumt at lave konklusioner nu. Jeg møder ind mandag, og så må vi evaluere i slutningen af ugen,« siger hun og tilføjer:

»Jeg har vidst fra starten, at det er præmissen, at tiden er imod os. Men nu går det så godt, at der er en realistisk chance for, at jeg kan være med, men det er selvfølgelig også Klavs' (Bruun Jørgensen, landstræner, red.) beslutning«

Hun har desuden fuld tiltro til, at truppen kan klare sig uden hende, skulle det blive tilfældet.

Danmark spiller første kamp i EM den 30. november mod Sverige i Frankrig.