Han husker det tydeligt. Det øjeblik, der kostede ham VM sidste år.

»Det første, jeg tænker, er: 'Det er slut'. Jeg vidste med det samme, at der var en eller anden alvorlig skade. Jeg kunne mærke, hvordan det sprang inde i lysken.«

Sådan fortæller René Toft Hansen til TV 2 Sport.

Uheldet skete under gruppekampen mod Norge, og han vidste godt, han ikke var i stand til at fortsætte. Derfor sugede han også det sidste af VM til sig, mens han stadig kunne.

»Det var rigtig hårdt, og det gik lige igennem hovedet, at det er slut. Og jeg tror også, det var derfor, jeg blev liggende lidt længere, for jeg vidste, hvis jeg først forlod banen, så var det sidste gang, jeg kom ind,« fortæller René Toft Hansen, der er med i årets EM-trup, og som også valgte at følge med i sidste års VM-finale fra sidelinjen.

En kamp, der som bekendt endte med en guldmedalje til håndboldherrerne, som efterfølgende blev hyldet på Rådhuspladsen i København.

Efter sit tidlige VM-exit gik der et par dage, før René Toft Hansen gav lyd fra sig. Det skete i et opslag på Instagram, hvor han blandt andet sendte en stor tak til de danske håndboldfans.

»VM er desværre slut for mit vedkommende, men for dælen, hvor har jeg nydt hvert et sekund inde på banen i en fantastisk kulisse,« skrev René Toft Hansen.

Det danske herrelandshold vandt guld i VM i håndbold og her René Toft Hansen under hyldest på Københavns Rådhusplads, mandag den 28. januar 2019.

At han ikke kunne gøre slutrunden færdig, var noget, som også landstræner Nikolaj Jacobsen var ærgerlig over.

»Det er et kæmpe tab. Det har vi allerede snakket om. Han bliver tit udpeget som den vigtigste mand på landsholdet. Så for os er det naturligvis et stort tab at skulle undvære ham, der er krumtappen og dirigerer de andre,« sagde landstræneren.

Årets EM starter for Danmarks vedkommende lørdag, og den første kamp er klokken 18.15 mod Island.

