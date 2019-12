Det var en noget atypisk hovedbeklædning, Mie Højlund måtte gå i seng med efter kampen mod Frankrig.

For den danske landsholdsstjerne fik bundet det halve af hovedet ind som følge af et slag, hun fik i ansigtet.

»Det er faktisk blevet lidt bedre, end jeg havde troet. Vi frygtede, det ville lukke helt til, og det har det ikke gjort, så vi er fint tilfredse,« siger Mie Højlund om sit venstre øje.

I en duel fik hun en arm i hovedet og røg i gulvet. Det kostede en tur på sidelinjen og en kæmpe ispose på øjet. Mindet fra fredagens brag sidder der dog stadig tydeligt dagen derpå.

Mie Højlund fik en ordentlig en på hovedet mod Frankrig, men det tager hun med et smil. Foto: Bo Amstrup Vis mere Mie Højlund fik en ordentlig en på hovedet mod Frankrig, men det tager hun med et smil. Foto: Bo Amstrup

Øjet er blåt og mere hævet, men netop fordi hun fik ansigtet bundet ind hurtigt, er det ikke gået værre.

»Vores fysser var så dygtige. De sagde, det var vigtigt at holde tryk på, så det ikke hævede alt for meget op. Så Mikkel fandt en løsning, hvor der var tryk på under forbindingen,« forklarer Mie Højlund, der dog måtte kapitulere i løbet af natten.

»Jeg skulle prøve at sove med den men endte med at tage den af i løbet af natten. Det var ikke særlig rart at ligge med,« siger den 22-årige landsholdsprofil.

Hun er et stort smil dagen efter sejren. Ligesom resten af landsholdet. En sejr, der betyder, at Danmark søndag ikke skal spille President's Cup men i stedet er videre ved VM, hvor Norge venter.

En kamp, som Mie Højlund for alt i verden vil spille uanset hvad, og det føler hun også, hun kan. Også selvom lørdagen ikke er helt smertefri. Det lever hun med.

»Det dunker, og jeg har lidt hovedpine. Det er en lidt ubehagelig følelse, fordi der er så meget væske i, men det kunne være langt værre, så jeg brokker mig ikke,« smiler landsholdsprofilen.

Kampen mod Norge bliver spillet søndag klokken 20.30 dansk tid, og du kan følge den LIVE her på bt.dk. Allerede mandag skal landsholdet så i aktion igen, og her er det Holland, der er på programmet.

Den kamp bliver spillet allerede klokken 18.00, og det samme gælder den sidste mellemrundekamp mod Serbien, som bliver spillet onsdag.