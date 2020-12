En tilfældighed.

Det er, hvad Line Haugsted kalder det, der endte med at blive afgørende for, at hun i dag er en landsholdsprofil.

Vi skal skrue tiden tilbage til 2016, hvor Klavs Bruun Jørgensen skulle udtage sin trup til EM i Sverige. En trup, der vakte opsigt, for væk var Mette Gravholt, Ann Grete Nørgaard og Louise Burgaard.

En del af den daværende landstræners forklaring var, at der ikke kun behøvede være velkendte navne, og han havde valgt dem, han troede på kunne levere det bedste resultat.

Og en af dem? Det var dengang 22-årige Line Haugsted, som bed sig fast på landsholdet og i år har en endnu større rolle i Herning.

»Jeg har hele tiden haft en stor rolle forsvarsmæssigt. Det er kommet lidt tilfældigt i 2016, hvor jeg fik en stor rolle. Så har vi bare bygget videre på den. Jeg synes, det er fedt at være med i kontrafasen og trykke dem der og score lidt mål. Bare det at være en del af dem. Jeg håber på sigt at blive en større del af angrebsspillet,« siger den 26-årige profil ydmygt.

Efter sejren over Rusland, der gav adgang til fredagens semifinale mod Norge, sov hun for første gang otte timer i streg under slutrunden, fortæller hun med et grin.

De har det godt i den danske landsholdslejr, som hun også var en del af i 2017, 2018 og 2019, efter nogle turbulente år, der på en eller anden måde kulminerede med en glippet OL-kvalifikation sidste år.

Line Haugsted fik slutrundedebut i 2016. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Line Haugsted fik slutrundedebut i 2016. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

»Det har både været frustrerende og også lidt mærkeligt. Så har vi fået ny træner. Hvordan ville det gå, og kommer vi til at præstere,« fortæller Line Haugsted om de tanker, der har rumsteret.

»Vi har i år haft mange muligheder. Det er næsten samme hold, men det kan være en kulmination af det hele. Holdet har mere erfaring, der er kommet lidt input, og det er hele tiden marginaler, der har gjort det. Der har vi været det bedre i år,« siger Line Haugsted om den fremgang, hun og holdet mærker.

Endelig, fristes man til at sige efter de sidste slutrunder, der har været hårde, og hvor Haugsted også har været en del af rejsen.

En rejse, hun egentlig har lidt svært ved at sætte ord på, men som for hende startede, da hun i 2016 fik det, hun selv kalder 'den tilfældige forsvarsrolle, der lykkedes rigtig godt'.

»Så er det gået meget op og ned de sidste tre år, hvor vi har haft fine præstationer, men det har hele tiden været sådan 'lige ved og næsten'. Vi har lidt stået i den situation, tyskerne gør i år, hvor de kunne nå semifinalen, men nu når ingenting. Jeg synes, det er super fedt, vi igen har rejst os. Jeg har samme følelse som i 2016. Det er noget, der går op i en højere enhed. Vi har manglet det fornødne held, måske søger vi det også, og måske det er nemmere at få, når man bare koncentrerer sig om en kamp og en bold ad gangen,« siger Line Haugsted.

At det er gået op og ned, handler ikke kun om spillet på banen. Det samme gælder følelserne.

Det har været en rutsjebane, hvilket blandt andet kom til udtryk sidste år under VM i Japan efter sejren over Holland.

Her var det en grædefærdig Line Haugsted, der efter en brandkamp kom ud med tårer i øjnene til pressen.

Line Haugsted (th.) under EM i 2016. Foto: JONATHAN NACKSTRAND Vis mere Line Haugsted (th.) under EM i 2016. Foto: JONATHAN NACKSTRAND

Et glimt i omklædningsrummet i DR-dokumentaren 'Et landshold i knæ' viser også, at hun heller ikke her kunne holde tårerne tilbage, alt imens Klavs Bruun Jørgensen satte sig ved siden af hende med en enkelt besked.

»Du er jo i gang med at gøre det, vi snakkede om,« lød det fra ham med et stort smil.

»Det er sjovt, det kan jeg slet ikke huske,« griner Line Haugsted, da hun bliver spurgt til, hvad det var, hun var ved at gøre.

»Han har jo i mange år ment, jeg kunne blive en af verdens bedste forsvarsspillere, så jeg tror bare, han mente, jeg var ved at blive den bedste der. Fra ham har jeg altid haft en stor tiltro, og det har også gjort min rejse med landsholdet lettere, og jeg har været tryg i den rolle, jeg har haft,« siger Line Haugsted.

Line Haugsted (th.) under EM i 2016. Foto: JONATHAN NACKSTRAND Vis mere Line Haugsted (th.) under EM i 2016. Foto: JONATHAN NACKSTRAND

»Det var en kulmination. Sidste år var vi dårligere til at falde til ro, søvn og kampe kørte op og ned, det var et væld af følelser i det øjeblik. Jeg var glad, træt, helt færdig. Det hele ramlede sammen,« siger hun.

Mens det hele til sidst ramlede totalt sammen for danskerne, der var grædefærdige efter den glippede OL-kvalifikation, der kom til at 'betyde alt' for dommen over sidste års slutrunde, er situationen en anden i år.

For pladsen i semifinalen var en stor drøm, og at slutte endnu bedre af er en tanke, der i den grad fylder i hovedet på spillerne.

»Det kunne være mega fedt. Vi har søgt det i sindssygt mange år, og jeg synes, vi har holdt fast i holdet, arbejdet hårdt, den fysiske træning er på plads,« siger Line Haugsted.

At Danmark er i så god en position, er ikke en tilfældighed – for nu at bruge landsholdsspillerens eget ord. Det kommer af hårdt arbejde.

»Alt udenom spiller bare. Det sidste, der har manglet, er bare, vi præsterer top på banen. Der synes jeg, vi de sidste kampe har vist, vi bare lægger lag på og kan være med, hvor det er rigtig sjovt,« siger Line Haugsted.