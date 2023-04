Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Althea Reinhardt har været ude for en gigantisk forskrækkelse.

Den danske landsholdsstjerne pådrog sig nemlig en hjernerystelse, efter hun fik et ildebefindende i sit hjem i starten af april.

Og siden da har der været stille fra Odense Håndbold-keeperen.

Indtil søndag aften, hvor nu sætter ord på den chokerende oplevelse, hun var ude for.

'Tusind tak til alle, som har skrevet. Jeg er o.k. efter omstændighederne, men det var selvfølgelig et stort chok,' skriver Reinhardt i et opslag på Instagram og tilføjer:

'Desværre slog jeg hovedet, da jeg besvimede, og jeg har derfor fået en hjernerystelse. Det er ekstremt uheldigt, men jeg kæmper for at komme tilbage til en normal hverdag og tilbage til håndboldbanen.'

Hjernerystelsen betød blandt andet, at landsholdsspilleren måtte melde afbud til de to testkampe mod Sverige, som blev spillet for få dage siden.

Althea Reinhardt har tidligere været ramt af en hjernerystelse, og ifølge Dansk Håndbold Forbund var håndboldkeeperen på hospitalet for at blive udredt for sit ildebefindende.

Hele hændelsen betyder derfor, at der kommer til at gå et stykke tid, før Reinhardt gør comeback på håndboldbanen, lyder det.