Hun har set flere af sine landsholdskammerater skifte til store adresser i udlandet.

Og selvom det ikke stresser Mie Højlund, så afviser hun heller ikke, at hun en dag sætter sin underskrift på en gylden udlandskontrakt.

»Det har uden tvivl været med i mine overvejelser,« lyder det fra Odense-spilleren, som også tror på, at det en dag kommer til at ske.

Det er dog ikke manglende kvaliteter på en håndboldbane, som er årsagen til, at skiftet til udlandet endnu ikke er sket.

Mie Højlund afviser ikke et udlandseventyr. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Mie Højlund afviser ikke et udlandseventyr. Foto: Liselotte Sabroe

»Jeg er meget tryghedsmenneske, og dét at være tryg gør også, at jeg udvikler mig mere, end jeg ville gøre, hvis jeg følte mig utryg uden for banen eller ikke følte mig hjemme. Så det har været en stor prioritet for mig at være et sted, hvor jeg føler mig tryg og føler, at jeg er tæt på familie og venner,« siger Mie Højlund.

Men hvis alt en dag flasker sig for landsholdsprofilen, kunne hun sagtens se sig selv i en udenlandsk klub langt væk fra de trygge rammer i Danmark.

»Jeg tror bare, at jeg skal nå til et punkt, hvor jeg føler, at jeg er klar til det,« lyder det.

Og hvis teltpælene bliver rykket op, vil det være altafgørende for Højlund, at hun ikke flytter alene.

Mie Højlund med Althea Reinhardt (tv.) og Anne Mette Hansen (th.) til medaljeoverrækkelsen ved VM i 2021. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Mie Højlund med Althea Reinhardt (tv.) og Anne Mette Hansen (th.) til medaljeoverrækkelsen ved VM i 2021. Foto: Liselotte Sabroe

»Det ville være afgørende for mig, at jeg havde en eller anden form for tryghed, der fulgte med, om det så var, at jeg spillede i samme klub som Althea (Reinhardt, red.), hvis vi fik mulighed for det. Hvis ikke, det var en mulighed, så skulle det helt sikkert være, at min kæreste og hund kunne komme med, så der er en eller anden form for tryghed, og man ikke føler, at man står helt alene i verden med det.«

Mie Højlund tror da heller ikke, at hun ville kunne sige nej, hvis hun fik tilbuddet om at skifte til en udenlandsk klub sammen med sin bedste veninde og holdkammerat Althea Reinhardt.

Men indtil videre fortsætter de to landsholdsprofiler i Odense, hvor de begge har forlænget deres kontrakt til 2026, og onsdag drager de sammen med resten af det danske kvindelandshold til Slovenien, hvor EM venter.

Du kan naturligvis følge alle kampene under slutrunden lige her på bt.dk.