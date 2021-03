Det skulle have været det helt store eventyr, da Kathrine Heindahl i sommer skiftede til CSKA Moskva.

For ikke nok med at der ventede nye udfordringer på håndboldbanen, så skulle hun også udforske et fremmed land med sin kæreste, Casper.

Men sådan er det ikke gået. I hvert fald ikke indtil videre, for det har coronavirus sat en stopper for.

Dermed har Kathrine Heindahl været så godt som alene i det russiske, og derfor har parret nu taget en stor beslutning. De er blevet gift.

»Som det er lige nu, er det eneste vej ind i Rusland. Selvfølgelig elsker vi hinanden. Det er måske en lidt anden måde at blive gift på end det der store kirkebryllup, men det har været nødvendigt, for at han kunne komme med. Han har hele tiden gerne villet med, fra jeg skrev under. Det skridt har vi taget, for at det er muligt, at vi kan leve sammen i Moskva,« fortæller Kathrine Heindahl til TV 2 Sport.

Siden skiftet har hun været sammen med sin familie i ti dage hen over julen, og så har hun også fået to døgn i forbindelse med landsholdssamlinger.

Ellers har hun været alene, hvilket der bliver lavet om på nu, så kæresten – som nu er hendes mand – kan flytte med til Rusland.

I forbindelse med EM i december fortalte Kathrine Heindahl da også, at det var hårdt.

»Man har selvfølgelig også travlt som håndboldspiller, også fordi vi flyver til de fleste af vores udekampe, så det bliver jo nogle lange ture, og tiden går jo så på den måde. Men jeg synes, det havde været fedt at have Casper med derovre og have ham at dele det hele med. Det er jo sygt ærgerligt, at han ikke må det,« sagde Kathrine Heindahl i den forbindelse til B.T.

På det tidspunkt havde hun blot set sin kæreste to gange på fire måneder.

»Det har været helt vildt hårdt at undvære ham. Men vi har også forsøgt at være konstruktive i stedet for at sætte os ned og græde over det. Det er en pandemi, som rammer så mange, så det er hurtigt blevet til: 'Okay, det er sådan her, det er'. Så har vi fokuseret på, at vi har en dobbelt indkomst, i stedet for at det bare er mig, der har en indkomst,« fortalte Kathrine Heindahl, der i disse dage er samlet med det danske landshold for første gang siden slutrunden.