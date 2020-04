Den danske håndboldspiller Morten Olsen begræder måden, han må sige farvel til sin tyske klub Hannover Burgdof på.

Det blev nemlig en ret anderledes afsked, som playmakeren nu må affinde sig med, da det tirsdag blev besluttet, at den tyske håndbold-Bundesliga ikke bliver genoptaget i denne sæson.

Og da Morten Olsen fra den kommende sæson tørner ud for danske GOG, er det altså nu definitivt slut i tysk håndbold efter otte sæsoner i Hannover Burgdorf.

»Vi havde forventet, at det var i den retning, at det ville gå. Jo længere tid, der gik af april, vidste vi godt, at vi ikke skulle spille turneringen færdig. Derfor var det ikke den største overraskelse, men alligevel trist, da beskeden kom,« siger Morten Olsen til Viasat Sport Live.

Beslutningen gør, at Hannover Burgdof slutter som en lidt overraskende nummer fire i Bundesligaen, men heller ikke det får Morten Olsen lov til at fejre med holdets tilhængere. Han havde ellers set frem til at løbe ind på banen til en regulær afskedskamp for klubben, der har givet ham så meget i næsten et helt håndboldliv.

»Jeg synes virkelig, at det er træls ikke at få den her sidste kamp for klubben, når man har været der i så mange år,« siger Morten Olsen.

Han håber dog, at der vil blive arrangeret en afskedsfest, når coronavirussen er kommet på afstand og samfundet åbnet op igen.

»Det hele er lidt trist og mærkeligt, og jeg håbet, at vi som hold får lov at tage en ordentlig afsked på et tidspunkt,« fortæller han.