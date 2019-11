Hun var et stort smil og ikke til at skyde igennem.

»Det var skønt og fantastisk.«

Sådan sagde en glad Freja Cohrt efter VM-kampen over Australien. Det var egentlig ikke storsejren, hun refererede til, selvom hun selvsagt også var begejstret for den.

For da Odense-spilleren kom på banen i kampen, betød det, at hun fik sin debut til en slutrunde i et opgør, som Danmark dominerede størstedelen af tiden.

Freja Cohrt kom på måltavlen i sin slutrundedebut for Danmark. Foto: HIROSHI YAMAMURA Vis mere Freja Cohrt kom på måltavlen i sin slutrundedebut for Danmark. Foto: HIROSHI YAMAMURA

»Jeg ved ikke, om man havde forventet lidt mere. Jeg ved godt, det måske ikke var verdens bedste kamp at se, men jeg syntes, den var mega fed,« sagde Freja Cohrt med et stort grin, da hun talte med pressen efterfølgende.

Hun kom også på måltavlen, som hun selv havde håbet på, og så var hun glad for nu at have oplevet intensiteten på nærmeste hold.

Men målet er endnu større, og selvom hun er lykkelig over at have fået sin debut, stiller hun også krav til både sig selv og holdet. Der skal flere resultater til, slog hun fast efter sejren på 37-12.

»Jeg har det fedt, men der skal mere til, før jeg er tilfreds. Det var selvfølgelig en lidt let opgave i dag, og vi ved godt, der venter en meget svær kamp i morgen. Jeg er ikke tilfreds endnu, men det var fint i dag. Jeg er meget glad,« smilede Freja Cohrt, der inden EM sidste år blev fravalgt til truppen.

For en uge siden rejste hun med landsholdet til Japan, og hun har nu mærket på egen krop, hvordan det er at være til en slutrunde efter at have været en del af landsholdet i fem år.

»Jeg føler næsten, vi har været afsted længe. Vi har været samlet i to uger, og nu er kampene endelig gået i gang. Det er det, vi har ventet på. Nu tager det hele lige et step up i intensitet. Det er fantastisk at være her, jeg er glad for det, men det handler også om at få nogle resultater,« slog Freja Cohrt fast.

Det næste resultat Danmark skal kæmpe for er en sejr over Sydkorea.

Den kamp bliver spillet søndag klokken 12.30 dansk tid, og den kan følges LIVE her på bt.dk.