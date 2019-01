Henrik Toft er stærk som en okse inde på banen, men når han trækker håndboldtrøjen af, gemmer der sig også en følsom mand.

Derfor ville den 32-årige stregspiller ikke tale om René Tofts skade dagen efter, det var sket. Han kunne ikke lave tv-interviews, og til de skrevne medier kunne han ikke svare på spørgsmål om broderen.

»Det var især svært for mig at stå 14-16 timer efter til et pressemøde og skulle forholde mig til det. Jeg havde på det tidspunkt allerede fået nogle informationer om, hvordan det stod til. Det var noget, der ramte mig rigtig hårdt. Det gør det stadigvæk, men nu kan jeg snakke om det, uden at jeg er nødt til at gå væk,« siger Henrik Toft.

Henrik Toft fik sine første minutter ved VM, da han blev skiftet ind til et jubelbrøl i Boxen i 25-22-sejren over Ungarn. Her var han med, fordi René Toft blev skadet mod Norge, og den skade koster storebror Toft en pause på fire til seks måneder.

Rene Toft sad på tribunen og så med under Danmarks kamp mod Ungarn. Foto: Claus Fisker Vis mere Rene Toft sad på tribunen og så med under Danmarks kamp mod Ungarn. Foto: Claus Fisker

Det var ikke en sjov besked at få.

»Det er utroligt hårdt, fordi René har kæmpet rigtig hårdt for det her og er en utrolig vigtig spiller for holdet. Men først og fremmest er det synd for René, at han må være ude i en periode nu, for han har også set frem til det her mesterskab, ligesom alle vi andre har. Det var en tung besked at få. Og det var for meget for mig at skulle stå og udtale mig om det dagen efter, kunne jeg mærke,« siger Henrik Toft, der har prøvet det før.

»Det er desværre en situation, jeg har prøvet at være i før, da han ikke var med i slutrunden i 2016. Der var også pressemøde dagen efter, at han havde fået en grim korsbåndsskade. Det er noget, der påvirker. Men nu kan jeg snakke lidt mere ud om det i stedet for, at jeg ikke selv kan styre, hvordan følelserne løber af med mig. Det er sådan, det er en gang imellem, når der sker noget med et familiemedlem.«

Henrik Toft blev skiftet ind i truppen for René Toft, og i stedet for at forstærke forsvaret yderlige, skal han nu ind og lappe et hul. Og selvom kroppen ikke er til 60 minutters håndbold, kan han nok løftes af tilskuerne.

Henrik Toft dagen efter sin brors skade til et pressemøde. Foto: Henning Bagger Vis mere Henrik Toft dagen efter sin brors skade til et pressemøde. Foto: Henning Bagger

»Jeg hørte godt, at der var et jubelbrøl, da jeg løb ind. Det var selvfølgelig fedt. Jeg kunne lige nyde det et halvt sekund, inden jeg skulle ind og løse en opgave inde på banen. Selvfølgelig var det fedt, og jeg synes, at Boxen levede op til, at der var gang i den,« siger Toft.

To dage efter broderens nedtur var det altså tid til en optur for Henrik Toft.

»Det var en god aften først og fremmest på grund af sejren. Hovedtemaet var, at vi skulle have to point mod Ungarn. Det fik vi. Så var det dejligt for mit vedkommende at komme ind og mærke Boxen og være med til at synge nationalmelodien på banen i stedet for uden for banen. Det var dejligt at mærke det hele igen og få håndboldskoene på,« siger stregspilleren fra Paris SG.

Danmark møder mandag Egypten i den anden kamp af tre i mellemrunden. Sverige venter i den sidste onsdag.