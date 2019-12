Håndboldlandsholdsspilleren Sarah Iversen smiler igen.

Sammen med holdkammeraterne fra Herning-Ikast spillede hun sig med sejr på 21-18 over TTH Holstebro i pokalfinalen.

»Det var rart at være tilbage på banen. Men ærlig talt tog den danske nedtur ved håndbold-VM (i Japan i december, red.) så hårdt på mig, at jeg ved hjemkomsten græd i fem dage,« sagde hun efter pokalsemifinalen og tilføjede:

»Skuffelsen ved VM er den største, jeg i min håndboldkarriere har prøvet mentalt. Der var nogle dage, hvor jeg isolerede mig fra omverdenen. Jeg var stort set ikke udenfor en dør. Så derfor blev der tid til at give mine hunde en helt masse kærlighed og se nogle tv-serier på Netflix.«

I den vundne semifinale scorede Sarah Iversen en enkelt gang.

»Jeg er ikke helt tilfreds med indsatsen mod TTH Holstebro. Efter 14 dages håndboldpause manglede jeg lidt timing i spillet. Men sådan er det. Nu glæder jeg mig til finalen mod Odense. Det bliver svært, men det er en modstander, der ligger godt til os,« sagde Sarah Iversen.

Hos TTH Holstebro ærgrede Camilla Pytlick sig over, at det ikke lykkedes at spille sig i pokalfinalen.

»Det havde været en helt fantastisk oplevelse for mig at få mulighed for at spille mod min far (Jan Pytlick, red.), der jo træner Odense. Men sådan skulle det desværre ikke være, da vi specielt angrebsmæssigt ikke præsterede tilstrækkeligt godt,« sagde Camilla Pytlick.

TTH Holstebro's Camilla Pytlick i pokalsemifinalekampen Herning-Ikast Håndbold. Foto: Henning Bagger Vis mere TTH Holstebro's Camilla Pytlick i pokalsemifinalekampen Herning-Ikast Håndbold. Foto: Henning Bagger

I øvrigt overværede DHF's sportschef Morten Henriksen pokalsemifinale-arrangementet i Holstebro sammen med blandt andre kvindelandsholdets træner Klavs Bruun Jørgensen.

»Til gengæld er det ikke planen, at vi overværer finalen,« sagde Morten Henriksen, der indenfor de nærmeste dage skal gennemføre en VM-evalueringssamtale med lederteamet omkring kvindelandsholdet.

»Hvornår vi helt præcist bliver færdig med snakken, ved jeg ikke. Der er jo mange aspekter i resultatet (dansk 9. plads, red.), der skal diskuteres. Jeg føler ikke, at jeg har så travlt. Det vigtigste for mig er, at der op til EM 2020 (i Danmark og Norge, red.) bliver lagt den rigtige plan. Tager det en måned mere, er det okay, da vi først i marts har næste landsholdssamling.« sagde Morten Henriksen.