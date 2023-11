Cecilie Brandt kommer ikke med til årets VM på hjemmebane.

For fløjspilleren har været så uheldig – igen – at pådrage sig en skade i foden.

Det fortæller Ikast Håndbold i en pressemeddelelse.

»Vi er på Cecilies vegne rigtig kede af, at hun desværre ikke kommer på banen mere på denne side af jul, men vi står klar til at støtte Brandt igennem genoptræningsforløbet og glæder os til at se hende retur,« siger klubbens direktør Daniel Grønhøj.

Overfor TV 2 Sport uddyber klubben, hvad der præcist er sket.

»Cecilie har desværre fået et brud i foden. Hun var ude i opstarten med et forstadium til et træthedsbrud, hvor hun var ude seks uger, og desværre fik hun til træningen den anden dag et brud i foden,« siger Ikast-træner Kasper Christensen.

Dermed fortsætter Cecilie Brandts uheld hvad angår slutrunder.

For hun var også udtaget til sidste års EM i Slovenien, men hun kom aldrig på banen, da hun blev skadet den første dag.

Cecilie Brandt har indtil videre spillet 17 kampe for det danske landshold, og hun var også med til den seneste samling i oktober.