Et nyt eventyr venter for Sandra Toft. Men det har ikke været let at skifte klub.

For landsholdsmålmanden blev rørt, da hun skulle fortælle holdkammeraterne i Team Esbjerg, at hun til sommer flytter til Frankrig. Her skal hun tørne ud for Brest.

»Det var hårdt at skulle fortælle dem, at jeg valgte at skifte,« siger Sandra Toft til TV 2 Sport.

Hun understreger, at menneskerne i den jyske klub betyder meget for hende, og derfor var valget om at skifte ikke så let.

Sandra Toft flytter snart fra Danmark. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Sandra Toft flytter snart fra Danmark. Foto: Liselotte Sabroe

»Det har været en svær beslutning, og det har da også gjort, at jeg har været let til tårer, da jeg skulle tage den og skulle fortælle klubben om den. For jeg har været rigtig glad for at være i Team Esbjerg,« siger Sandra Toft.

Hun kom til den jyske klub i 2017, da hun skiftede fra norske Larvik HK, og nu venter der altså endnu et ophold i udlandet for den 29-årige landsholdsspiller.

Sandra Toft havde kontrakt med Team Esbjerg indtil 2021, men i kontrakten har der været en klausul, der betød, at hun kunne skifte klub, hvis der kom et godt tilbud.

Og det har franske Brest altså givet målvogteren, men inden da gør Sandra Toft lige sæsonen færdig i det vestjyske, hvor hun håber på at vinde både DM og EHF Cuppen.