Den svenske landsholdsspiller Lucas Pellas fik både hjernerystelse og et brud på ansigtet, da han var til fødselsdagsmiddag med sin mor.

Pellas måtte melde afbud til Sveriges to landskampe mod Sverige senest, og faldet er forklaringen bag, fortæller han nu.

Han var ude at fejre sin mor med familien, men han fik det pludseligt dårligt. Han blev overvældet af kvalme og skyndte sig på toilettet. Men det blev værre og værre, og pludselig besvimede han.

Han vågnede og forsøgte at skynde sig væk, men så skete det igen. Det hele sortnede for ham, han besvimede og landede lige på ansigtet igen.

»Der var folk omkring mig, og jeg blev hjulpet på skadestuen, hvor de ville tjekke mit ansigt og hoved.«

»De forsøgte at finde svar på, hvorfor jeg besvimede, og derfor var jeg på hospitalet i to nætter. Men de fandt ikke ud af mere end, at jeg havde fået en kraftig hjernerystelse og et brud på ansigtet,« siger han til svenske Handbollskanalen.

Pellas spiller til daglig for franske Montpellier, men lige nu er han ukampdygtig på grund af faldet. Og så vil han gerne finde frem til, hvad der ligger bag hans pludselig mangel på bevidsthed. Her har lægerne sagt, at han havde lav hvilepuls, og det måske kunne skyldes et fladt i blodtrykket.

»Det er selvfølgelig svært ikke at vide, hvad det er. Jeg vil gerne vide, hvad jeg skal passe på i fremtiden, og hvad der ligger bag,« siger han.