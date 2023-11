De tog en vigtig snak i sommer. For de ved begge udmærket godt, at dagen kan komme.

For Iversen-søstrene prøvede for første gang sidste år at skulle kæmpe om at komme med til en slutrunde.

Tidligere har Sarah Iversen været en fast del af holdet, men hun var ikke med i 2020 og 2021, da hun var gravid med sønnen Elliott og efterfølgende skulle kæmpe sig tilbage.

I netop de to år får Rikke Iversen etableret sig på landsholdet, og i 2022 kæmpede de begge for første gang om den samme plads.

»Det er jo aldrig sjovt. Det er aldrig sjovt at yde sit bedste velvidende, at der måske er en, man elsker, der ikke får lov at udleve den drøm, vi begge kæmper dag og nat for. Det er altid hårdt at skulle se en i ens familie blive skuffet, hvis det var sådan. Nu er vi heldige, de har valgt også i år at tage tre strege med, for det kunne have været det samme i år,« siger Rikke Iversen.

Men begge søstre er klar over, at de kan komme i den situation, at den ene bliver udtaget, mens den anden får modsatte besked.

»Jeg tror først, det går op for en, hvor hårdt og svært det bliver at håndtere, den dag en af os ikke kommer med. For der tror jeg hundrede procent … man kan godt snakke om det, men der bliver det en realitet og man tænker: ‘Okay, hvordan reagerer jeg nu, hvis jeg er den, der er trist og egentlig skal være sindssygt stolt af hende’ eller omvendt.«

»Vi er sindssygt tætte, hun er min bedste veninde. Jeg vil altid unde hende det gode, men jeg har også kæmpe forståelse for, hvis man er trist. Det er det, vi alle er her for.«

Rikke Iversen.

Derfor tog de en snak i sommer om det kommende år, der foruden årets VM også kan byde på et OL i sommeren 2024, hvis Danmark kvalificerer sig.

Her lyder det nemlig, at et land kun må deltage med 14 spillere.

Det kan betyde, at der er endnu mindre chance for, at der bliver taget tre stregspillere med, siger Rikke Iversen.

»Der havde vi en god og ærlig snak omkring, hvad der sker, hvis en af os ikke bliver udtaget. Hvad er forventningen til den, der ikke bliver udtaget? Det er jo klart den, der har det hårdest. Der havde vi en god snak om, hvad jeg kan leve med, det her kan jeg være i. Der lagde vi en ‘grundplan’ for familien, for os, forbindelsen. Vi har vendt det. Jeg håber, det bliver en realitet i fremtiden, at vi begge er med. Men det er noget, der kan ske ved hvert mesterskab, så vi skal have det for øje,« fortæller hun.

En del af snakken gik på, hvor stor opbakning der skal være fra den, der er blevet valgt fra, hvis de ender i den situation.

En slags forventningsafstemning, så de er forberedt bedst muligt, hvis det skulle ske.

»Det er sindssygt svært. Skal man være til stede på lægterne, eller behøver man faktisk ikke? For det er også sindssygt hårdt at skulle sidde og kigge på noget, man ikke kan være en del af. Samtidig er drømmen hele tiden, vi skal være der sammen og ingen skal sidde på lægterne. Det er sådan noget, vi har talt om,« siger hun og fortsætter:

»Jeg tror ikke, man kan vide det helt før man står i det og tænker: ‘Hvad har jeg egentlig lyst til’, og samtidig er vi ikke i tvivl om, at opbakningen til hinanden ville være der hundrede procent. Det kan bare godt være, man ikke er den, der står på forreste række med klaphatten. Det er også en sund ting at få afklaret, så man ikke er i tvivl om, at den passion og det vi brænder for, det også er en 'sorg', når det ikke sker,« siger hun.

Rikke Iversen (th.) og Sarah Iversen under sidste års EM i Slovenien.

Indtil videre er det dog ikke aktuelt for Iversen-søstrene, der sidste år var til slutrunde sammen.

For første gang. En oplevelse, de nærmest fortsat er i gang med at fordøje.

»Det var stadig kæmpe stort. Jeg tror ikke rigtig, man forstår, hvor stort det er, før man kommer væk fra det,« siger Rikke Iversen og fortsætter:

»Jeg føler stadig, man er i det, for vi er stadig en del af landsholdet, så jeg tror måske, den dag vi ser tilbage om 10 eller 15 år tænker: ‘Hvor er det vanvittigt stort vi fik lov at dele de her oplevelser sammen og fik lov at spille en EM-finale sammen. Også fordi på klubplan er det tit afgørende kampe mod hinanden, men at få lov at kæmpe for noget sammen er virkelig stort.«