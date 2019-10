Når det mandlige herrelandshold i håndbold torsdag aften går på banen ved testturneringen Bygma Golden League mod Frankrig i Aarhus, er profilerne Mikkel Hansen og Henrik Toft Hansen fraværende på grund af efterveerne fra de hjernerystelser, de hver især pådrog sig for en måned siden.

I øjeblikket forholder duoen sig i total ro for ikke at forværre helbredssituationen.

Den reaktion forstår deres landsholdskollega Morten Olsen udmærket.

»For det er altså ikke særligt morsomt at værre ramt af en hjernerystelse,« siger han til B.T.

Og Morten Olsen ved, hvad han taler om.

Og Morten Olsen ved, hvad han taler om.

Således løb han efter et sammenstød med en modstander under en Bundesliga-kamp mellem hans klub, TSV Hannover-Burgdorf, og Bietigheim i maj selv ind i en hjernerystelse.

»Det var så slemt, at jeg i to dage var hospitalsindlagt,« fortæller Morten Olsen og tilføjer:

»Jeg havde meget slemme symptomer. Det gjorde så ondt i mit hoved, at jeg blev behandlet med morfin. Heldigvis varede forløbet kun fire dage. Men når man er i det, frygter man, at man gennem længere tid skal slås med hovedpine.«

Vis dette opslag på Instagram @mlsn34 hat das Krankenhaus wieder verlassen Unser Spielmacher hat eine schwere Gehirnerschütterung erlitten, aber weitere Kopfverletzungen wurden nicht diagnostiziert! Wir wünschen gute Besserung und eine schnelle Genesung Et opslag delt af DIE RECKEN (@dierecken) den 15. Maj, 2019 kl. 7.27 PDT

Morten Olsen føler, han er kommet sig fuldstændig over hjernerystelsen.

»Siden jeg blev udskrevet fra hospitalet, har jeg ikke mærket noget. Så det er positivt. Jeg har helt sikkert ondt af både Mikkel Hansen og Henrik Toft Hansen. Når man ikke selv har prøvet at slå sit hoved alvorligt, kan det godt være svært at sætte sig ind i, hvor hårdt ramt man kan blive,« siger Morten Olsen.

Håndboldlandsholdets hårde hund, Henrik Møllgaard, kalder det for 'uhyggeligt', at rigtig mange spillere pådrager sig hjernerystelse.

»Desværre har der været nogle spillere, der har været så hårdt ramt, at de har været nødsaget til at stoppe karrieren. Af en eller anden grund er problemet eskaleret de seneste fire-fem år. Hvad dette skyldes, kan jeg ikke svare på,« siger Henrik Møllgaard.

Årsagen til problemet kan være, at håndboldspillet har udviklet sig sådan, at det simpelthen er blevet for hårdt.

Årsagen til problemet kan være, at håndboldspillet har udviklet sig sådan, at det simpelthen er blevet for hårdt.

Det synspunkt er Henrik Møllgaard dog ikke enig i.

»Jeg ser langt det meste som uheld. Det er meget få skader, der kommer efter det skub, som kan betyde, at en spiller knalder hovedet i gulvet,« siger Henrik Møllgaard, der undrer sig over, at det specielt er spillere i den danske liga, der rammes.

»Sammenlignet med udlandet synes jeg, at danske spillere de seneste sæsoner har været ekstraordinært hårdt medtaget. Det er meget mærkeligt,« siger Henrik Møllgaard.

Landstræner Nikolaj Jacobsen ærgrer sig over, at han må undvære hovedskadede Mikkel Hansen og Henrik Toft Hansen ved Bygma Golden League.

Landstræner Nikolaj Jacobsen ærgrer sig over, at han må undvære hovedskadede Mikkel Hansen og Henrik Toft Hansen ved Bygma Golden League.

»Nu krydser jeg fingre for, at vi i denne uges træningslejr og testkampe undgår flere alvorlige skader. Målet er, at alle spillere efter sidste kamp på lørdag rejser 'fitte' hjem,« siger Nikolaj Jacobsen.

Derfor har han en plan.

»Spilletiden i de to kampe vil blive fordelt med omtanke. Der er ikke nogen, der skal forvente, at de får fuld spilletid i begge kampe,« siger Nikolaj Jacobsen.