De to tidligere håndboldlandsholdsspillere, ægteparret Conny og René Hamann-Boeriths, slap med livet i behold, da de for et par uger siden var involveret i et trafikuheld i Sønderjylland.

»Jeg kan bekræfte historien. Men vi er ikke dér endnu, hvor vi har lyst til at udtale os specifikt om uheldet. Det er vi simpelthen for ramte til. Vi er hjemme igen fra hospitalet, og heldigvis bliver vi passet og plejet godt. Men det var helt bestemt en uhyggelig oplevelse,« siger Conny Hamann-Boeriths til B.T. i telefonen fra hjemmet i Aabenraa.

Uheldet skete i forbindelse med en haglbyge:

Duoen sænkede farten i deres bil, men blev torpederet bagfra og væltet ind i en forankørende lastbil.

Conny og René Hamann-Boeriths har spillet på henholdsvis kvinde- og herrelandsholdet i håndbold. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Conny og René Hamann-Boeriths har spillet på henholdsvis kvinde- og herrelandsholdet i håndbold. Foto: Liselotte Sabroe

Efterfølgende var parret indlagt en uge på hospitalet i Aabenraa, hvorfor de blev udskrevet i begyndelsen af ugen.

49-årige Conny Hamann-Boeriths var i 1996 med til at vinde guld ved OL 1996 i Atlanta. Hun er noteret for at have spillet 70 landskampe mellem 1989 og 1996.

Jævnaldrende René Hamann-Boeriths har været træner for blandt andet Skjern, ligesom han i perioden 1987 til 1997 spillede 110 landskampe.

I øvrigt spiller parrets børn også håndbold. Mens 17-årige Oliver er med i truppen omkring U17-landsholdet, spiller 22-årige Lasse på førsteholdet i TM Tønder.