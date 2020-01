Odense-målmand Althea Reinhardt slipper for en straf efter at være indberettet for usportslig opførsel efter ligakampen mod Ajax København.

Det oplyser Odense Håndbold i en pressemeddelelse.

Althea Reinhardt var rasende under en kamp onsdag mod Ajax København, hvor hun talte med store ord til kampens dommere.

Det kostede hende en indbetning af dommer Henrik Mortensen.

»Althea Reinhardt var usportslig over for os til sidst i kampen. Jeg vil ikke stå her og fortælle, hvad hun har sagt – det synes jeg, at hun selv skal.«

»Jeg kan bare sige, at det er groft usportsligt, og det er derfor, at vi er nødt til at indberette hende,« sagde han til Fyens Stiftstidende efter kampen.

Opdateres...

/ritzau/