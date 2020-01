Med Malmö Arena som kulisse for de danske EM-kampe i det indledende gruppespil var der lagt op til noget af en hjemmebane med et stort overtal af danske tilskuere.

Men det føles slet ikke som en hjemmebane. Det mener den tidligere danske landsholdsspiller og EM-vinder Lars Rasmussen, der kalder de danske fans indsats mod Ungarn for 'irriterende' og 'typisk dansk'.

»Der kunne vi lære noget af Tyskland og Balkan. Der er der knald på fra to timer før kampen, og der er nærmest en hadefuld stemning fra tilskuerne. Malmö Arena med 9.000 danskere af omkring 12.000 tilskuere skal være et brag en hjemmebane som i Royal Arena eller i Boxen,« forklarer han til B.T. og fortsætter:

»I kampen mod Ungarn fornemmer man jo ikke, at det er en hjemmebanekamp. Og hjemmebanen og den ottende mand skulle jo gerne være vores fans. Tilskuerne fald lynhurtigt ned med landsholdets kvalitet, så der nærmest - groft sagt - kunne høres en knappenål lande. Det må ikke ske, og det er irriterende, men det er bare typisk dansk. Vi er utroligt gode i medgang, og så er vi ikke så gode i modgang.«

Lars Rasmussen stoppede sin professionelle karriere i 2010 og har sidenhen været træner i forskellige klubber. Senest var han assistent og til sidst midlertidig cheftræner i KIF Kolding, inden han i sommer forlod klubben. Vis mere Lars Rasmussen stoppede sin professionelle karriere i 2010 og har sidenhen været træner i forskellige klubber. Senest var han assistent og til sidst midlertidig cheftræner i KIF Kolding, inden han i sommer forlod klubben.

Forud for EM-slutruden kunne Krister Bergström, der er vicedirektør i organisationen bag slutrunden, endda fortælle, at danskerne nærmest var gået billetamok, og at han forventede en vild rød-hvid fest under Danmarks kampe i arenaen.

»Danmark er garant for noget god håndbold, og der kommer rigtig mange danskere til slutrunden. Til Danmarks gruppekampe i Malmø er 90 procent af billetterne blevet solgt til danske fans,« fortalte han til B.T.

Mandag var der da også mange tusinde af danske fans med klappølser i hænderne og rød-hvid-maling i ansigtet. Her kunne de alle se en dramatisk EM-kamp mellem Danmark og Ungarn, der endte 24-24 og dermed pressede Nikolaj Jacobsens mandskab ud i en situation, hvor de ikke længere selv kan afgøre deres videre skæbne.

Men på trods af et stort antal danskere på plads i den svenske by tæt på Danmark skal den præstation fra fansene ikke gentage sig, når Mikkel Hansen og resten af det danske håndboldlandshold træder ind til kampen mod Rusland, fortæller Lars Rasmussen.

Sådan kommer Danmark videre ved EM Danmark går videre ...hvis Island slår Ungarn, og Danmark slår Rusland. Helst med to mål eller mere i begge kampe. Hvis Danmark vinder med én, og Ungarn taber med én, så er det flest antal mål, der gælder. Her er Danmark lige nu bedst.

...hvis Island slår Ungarn, og Danmark slår Rusland. Helst med to mål eller mere i begge kampe. Hvis Danmark vinder med én, og Ungarn taber med én, så er det flest antal mål, der gælder. Her er Danmark lige nu bedst. Danmark ryger ud ...hvis Ungarn får uafgjort eller vinder over Island. I så fald er Danmarks kamp mod Rusland uden betydning. Spiller Island og Ungarn uafgjort, er begge nationer videre, mens Danmark er færdige. Taber Danmark til Rusland, bliver det naturligvis også et farvel.

...hvis Ungarn får uafgjort eller vinder over Island. I så fald er Danmarks kamp mod Rusland uden betydning. Spiller Island og Ungarn uafgjort, er begge nationer videre, mens Danmark er færdige. Taber Danmark til Rusland, bliver det naturligvis også et farvel. Absurd lodtrækning kan ske...hvis både Island og Danmark vinder deres kampe med ét mål, og Ungarn scorer præcis fire mål mere end Danmark. I så fald vil Ungarn og Danmark stå med præcis samme antal point og målscore, og så skal der lodtrækning til.

»Én ting er jo sikkert: De danske fans SKAL være den ottende mand til den sidste kamp. Spillerne skal kunne mærke, at de har samtlige danskere i ryggen ovre i Malmø, så det føles som en hjemmebane, og så det bærer spillerne frem til at komme op på det niveau, som de fortjener at være på.«

Den tidligere landsholdsfløj pointerer nemlig, at man som spiller i den grad lægger mærke til, om fansene er oppe at køre.

»Alle fans skal forstå, at man som spiller godt kan mærke, hvis der er negativ stemning eller noget, der minder om. Det mærker man nede på banen, og det er det sidste, man har brug for i sådan en vigtig kamp, som venter mod Rusland.«

De sidste kampe i Danmarks EM-pulje spilles onsdag. Klokken 18.15 mødes Island og Ungarn, inden Danmarks kamp mod russerne føjtes i gang klokken 20.30.

Så er spørgsmålet bare, om det bliver en vild og varm velkomst fra de danske tilskuere. Husk, at du kan følge Danmark - Rusland lige her på bt.dk.