Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Elma Halilcevic skal inden længe repræsentere det danske håndboldlandshold ved EM i Slovenien.

Men det kunne være endt helt anderledes.

For selvom Halilcevic er født i Danmark, kunne hun have repræsenteret et andet landshold.

»Begge mine forældre er fra Bosnien. De er flygtet hertil og er mødtes i Danmark,« fortæller hun og indrømmer, at hun er blevet kontaktet af det bosniske landshold.

Elma Halilcevic får inden længe sin slutrundedebut for det danske landshold. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Elma Halilcevic får inden længe sin slutrundedebut for det danske landshold. Foto: Liselotte Sabroe

»Men det er ikke et landshold, der er super godt. Jeg tror bare, at når man har fulgt det danske landshold, så har man en drøm om, at det er der, man vil ende. Så det har altid været en målsætning.«

Meget af Halilcevics familie bor fortsat i Bosnien, men på trods af det, har den 22-årige landsholdskomet aldrig overvejet at repræsentere andre landshold end det danske.

Inden længe venter EM, hvor hun skal trække den danske landsholdstrøje over hovedet for første gang nogensinde ved en slutrunde.

»Jeg glæder mig helt vildt,« siger hun og fortsætter:

»Jeg tror bare, at det vigtigste for mig er, at jeg nyder det. For det er første gang, og jeg ved ikke, om der kommer en anden gang. Det håber jeg, men jeg tror bare, det er vigtigt for mig at huske at nyde det undervejs.«

Elma Halilcevic spiller til daglig for Nykøbing Falster Håndboldklub, men skal fra næste sæson tørne ud for Odense Håndbold, som hun netop har skrevet kontrakt med.

Men inden da venter EM i Slovenien, som du selvfølgelig kan følge hele vejen lige her på bt.dk.