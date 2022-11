Lyt til artiklen

Selvom håndboldkarrieren kører på skinner, og Elma Halilcevic er med i sin første slutrunde nogensinde, har vejen dertil ikke altid været nem.

Til trods for at udviklingen kun er gået én vej, har der også været masser af udfordringer undervejs.

Og Halilcevic, der til daglig tørner ud for Nykøbing Falster Håndboldklub, er da heller ikke i tvivl om, hvilken udfordring der har været den største.

»Det, jeg har arbejdet rigtig meget med, har været det mentale. Lige pludselig har man peaket, og på et eller andet tidspunkt rammer man ikke sit topniveau. Så skal man lige finde sig tilrette i det og ikke forvente alt for meget af sig selv, for så kører man sig selv ned,« siger hun.

Foto: Liselotte Sabroe

Den 22-årige landsholdskomet fortæller, at det især har været samtaler, som har hjulpet hende med at finde sig til rette i sin nye position som højtprofileret håndboldspiller.

»Det har hjulpet mig til at slappe af og hvile lidt mere i det. Jeg tror altid, at man vil presse sig selv lidt mere end alle andre. Og når man så bliver udtaget, vil man jo også godt vise, hvorfor man er udtaget, og så sætter man endnu større pres på sig selv.«

I sidste sæson måtte Halilcevic stoppe op og tage en pause fra det pres, hun konstant lagde på sig selv.

Hun fik hjælp til at komme over de mentale udfordringer, og i dag råder hun alle til at tale højt om det.

Elma Halilcevic får inden længe sin slutrundedebut for det danske landshold. Foto: Liselotte Sabroe

»Jeg tror sgu, at det er meget sundt lige at få sat ord på det og snakke med nogle om det, som ikke er ens familie eller kæreste. De kan ikke altid se det, fordi de synes jo, at jeg er pissegod. Så det handler om lige at tage det på afstand og snakke med nogle, som ikke har noget med det at gøre.«

Elma Halilcevic skifter næste sæson til Odense Håndbold, men inden hun kan trække den orange trøje over hovedet, skal EM-slutrunde i Slovenien spilles til ende.



Tirsdag møder Halilcevic og resten af det danske landshold Sverige i en kamp, der får stor betydning for pointfordelingen i mellemrunden.

