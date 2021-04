Lørdag var bestemt ikke en helt almindelig af slagsen for Sara Hald. Eller – det startede sådan, men pludselig tog det hele en drejning, da hendes telefon ringede.

Det gjorde den flere gange, men til at starte med tog hun den ikke.

»Jeg var faktisk i skole, fordi jeg læser ved siden af,« fortæller håndboldspilleren om opkaldene, der er skyld i, at hun mandag eftermiddag sidder og smiler stort på et Teams-pressemøde.

»Så kunne jeg se, Lars (Jørgensen, red.) havde haft ringet nogle gange. Da jeg fik fri, skyndte jeg mig at ringe til ham og spørge, hvad det var, selvom jeg nok godt kunne lægge to og to sammen,« fortæller 24-årige Sara Hald.

Og ganske rigtigt var det med beskeden om, at hun var udtaget til håndboldlandsholdets samling, fordi Line Haugsted har måttet udgå med en skade.

»Så blev jeg bare super glad og sagde, det ville jeg super gerne med det samme. Så var jeg helt vildt glad og spændt og glædede mig til, det skulle blive mandag,« jubler den 24-årige Odense-spiller, der er med for første gang.

Derfor er der meget nyt, og for hende handler det om i første omgang at finde ud af, hvordan tingene fungerer. Hun har i en del år set det udefra, men det er noget helt andet, når hun nu pludselig sidder midt i det.

Det hele er bare spændende, som hun med tydelig glæde i stemmen formulerer det, og hun er bare glad for, at hun overhovedet har fået muligheden – i første omgang skal hun være med til de tre dages træning og ikke kampene.

»Lige nu prøver jeg bare at tage alt ind, jeg kan. Jeg er meget spændt på, hvordan første træning bliver. Vi skal spille håndbold, og det er det, jeg skal finde ud af, det er ikke, fordi jeg er utryg i selve det. Så forventer jeg, det bliver fede træninger og fede dage. Det virker som en virkelig god gruppe. Jeg er virkelig blevet taget godt imod, folk er så søde og rare. Jeg glæder mig bare til at være her, for der er bare god stemning,« siger Sara Hald.

Det er heller ikke lutter fremmede ansigter, hun er mødt ind til, for hun kender flere fra klubberne.

Odense-spillerne Mia Rej og Mie Højlund, som hun kender 'hjemmefra', er der også, og det har stor betydning.

»Det gør det lidt mere tryg, og det er bare nice, at man kender og har nogle, man lige kan gå hen at snakke med, fordi man har spillet på hold med dem tidligere,« siger Sara Hald.