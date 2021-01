Med lidt over en uge til den første VM-kamp sender den danske superstjerne Mikkel Hansen små chokbølger gennem den danske landsholdstrup.

Storskytten overvejer nemlig stadig at melde afbud til slutrunden - på grund af den egyptiske arrangørs coronahåndtering. Det fortæller han til Jyllands-Posten.

»Det er klart, at alle spillere har tænkt over netop det i forhold til coronasituationen. Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, jeg ikke havde overvejet at melde afbud og ikke stadigvæk overvejer det.«

Det forlyder, at de egyptiske arrangører satser på at lukke op til 5000 tilskuere ind til nogle af VM-kampene.

Og det er ifølge den danske stjerne helt uforståeligt.

»Jeg ved ikke, om man burde aflyse turneringen, men der burde i hvert fald ikke være nogen som helst tilskuere til stede. Jeg kan ikke se meningen i, at vi spillere skal leve i en boble på et hotel og er tvunget til at isolere os på samme måde som ved kvindernes EM for så at køre til en hal og spille foran en masse mennesker. Det giver ingen mening,« siger Mikkel Hansen.

Danmark, der er forsvarende verdensmestre, spiller efter planen første VM-kamp fredag den 15. januar - her møder danskerne Bahrain.

I december arrangerede var Dansk Håndbold Forbund vært for kvindernes EM-slutrunde. Og her blev samtlige kampe afviklet helt uden tilskuere.