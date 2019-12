Skjerns stregveteran Bjarte Myrhol har måttet melde afbud til EM for Norge på grund af sygdom.

Anføreren for det norske herrelandshold i håndbold, Bjarte Myrhol, har meldt fra til januars EM-slutrunde.

Det meddeler Det Norske Håndboldforbund onsdag på sin hjemmeside.

Den 37-årige stregspiller, der på klubniveau tørner ud for Skjern, blev i november opereret for et hul i tarmen, og det er et tilbagefald i forhold til den sygdom, som har tvunget ham til et EM-afbud.

'Jeg fik et tilbagefald 23. december og tilbragte dagen på hospitalet. Som følge af tilbagefaldet skal jeg opereres 2. januar i Herning. Det betyder desværre farvel til EM for mig,' siger Bjarte Myrhol, der regnes blandt verdens bedste stregspillere, i en pressemeddelelse.

Hans plads i truppen overtages af Tom Kåre Nikolaisen fra Kolstad.

Norge skal spille sine tre indledende EM-gruppekampe på hjemmebane i Trondheim, hvor modstanderne er Frankrig, Portugal og Bosnien-Hercegovina.

Nordmændene blev nummer to ved VM for et lille års tid siden efter finalenederlag til Danmark i Herning.