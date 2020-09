Håndboldstjernen Anders Eggert indstiller sin fornemme karriere efter denne sæson, siger han til TV 2 Sport.

»Det er selvfølgelig en beslutning, der har været undervejs længe, og nu synes jeg, at jeg er nået til et punkt, hvor der også er nogle andre ting, jeg gerne vil,« siger Anders Eggert.

På landsholdet var 38-årige Eggert med til at vinde EM i 2012, VM-sølv i 2011 og 2013 og EM-sølv i 2014.

Siden landsholddebuten i 2003 har han spillet 160 kampe for Danmark.

Han har været professionel i 20 år. Siden 2017 har han spillet i Skjern Håndbold.

Nu er de to parter blevet enige om, at denne sæson er den sidste for landsholdslegendens vedkommende.

»Det er vemodigt at skulle sige farvel, men samtidig er det et lykkeligt farvel,« siger Eggert.

Den giftige fløjspiller havde sin storhedstid i den tyske storklub Flensburg-Handewitt. Her scorede han over ti sæsoner mere end 2500 mål og vandt Champions League i 2014.