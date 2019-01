Som brødre som venner.

Landsholdspillerne Magnus og Niklas Landin går ind til den forestående slutrunde som noget, de aldrig har prøvet før.

De går ind til en slutrunden, hvor de udover at være holdkammerater på landsholdet også er holdkammerater i samme klub.

Til dagligt optræder de begge hos tyske THW Kiel. Og de glæder sig til nu at gå ind til slutrunden som holdkammerater på både landshold såvel som på klubhold.

Niklas Landin under onsdagens træning i Royal Arena. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Niklas Landin under onsdagens træning i Royal Arena. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

»Jamen, det bliver fedt. Efter det her fede halve år i Kiel kender vi måske hinanden endnu bedre på banen, så det skal nok blive rigtig godt,« fortæller Magnus Landin, som suppleres af sin storebror.

»Det bliver super fedt. Det er dejligt at kunne dele den her oplevelse med sin bror. Når man står her uden for banen, kan man jo virkelig tænke over, hvad det er, vi går ind til. Det bliver stort. Så er jeg da ovenud lykkelig for, at vi kan dele det her store event sammen,« fortæller Niklas Landin.

Når den forestående slutrunde afvikles, er det tredje gang, Magnus og Niklas Landin sammen er til en slutrunde, mens de aldrig har prøvet at spille på samme hold.

»Jeg tror aldrig, vi bliver trætte af hianden. Jeg synes egentlig, at vi - udover at være brødre - er rigtig gode venner, og vi har det også godt sammen som venner. Men vi er heller ikke sammen hele tiden uden for træning. Vi har en fornuftig distance til tingene. Jeg snakker lige så meget med Niklas, som jeg snakker med de andre drenge i truppen. Måske snakker vi lidt mere i krogene,« fortæller en smilende Magnus Landin.

Magnus Landin har spillet 40 landskampe for Danmark. Foto: REUTERS/Antonio Bronic Foto: ANTONIO BRONIC Vis mere Magnus Landin har spillet 40 landskampe for Danmark. Foto: REUTERS/Antonio Bronic Foto: ANTONIO BRONIC

Niklas Landin tilføjer tilmed, at han nyder at være tæt på sin bror. For tidligere har det ikke altid været sådan.

»Der har været mange år, hvor jeg har været i udlandet, mens han har været i Danmark,« fortæller Niklas Landin og tilføjer:

»Derfor sås vi ikke så meget i de perioder udover til jul næsten, så det er da meget rart, at vi nu kan indhente lidt af det forsømte.«

Niklas Landin har spillet i THW Kiel siden sommeren 2015. Magnus Landin er startet i klubben forud for den indeværende sæson.