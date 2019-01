Landsholdets venstrehåndsflækker Nikolaj Øris Nielsen skal nok få tiltrukket sig en del opmærksomhed under VM-slutrunden.

Dels fordi han har et missil af en venstre arm - og dels fordi han har et misundelsesværdigt fuldskæg.

Men der ligger hverken et væddemål eller en stor fortælling bag looket, der ville gøre selv en canadisk skovhugger jaloux. Den 32-årige slutrundedebutant synes bare, at skæg er sagen.

»Jeg har egentlig bare altid syntes, at skæg var meget sjovt og fedt,« fortæller Bjerringbro/Silkeborg-profilen, der er tiltænkt en rolle som førstevalg på landsholdets højreback under VM.

»Det kan bringe et smil frem på mine læber, hvis jeg kommer gående nede på gågaden og passerer en mænd med 'cykelstyr' på overlæben. Og så har jeg bare af flere omgange prøvet at få anlagt mig et stort skæg.«

Det er efterhånden flere år siden, at Nikolaj Øris' hage ikke har været dækket helt til af skæg. I et enkelt tilfælde gik han dog med til at lade barbermaskinen æde langskægget.

»Jeg havde lavet en aftale med vores supportere hjemme i Bjerringbro/Silkeborg om, at hvis vi skulle gå hen og vinde mesterskabet, så ville jeg fjerne skægget.

»Jeg havde på det tidspunkt spillet i klubben i 10 år, uden at vi havde vundet DM, så jeg synes egentlig, at det var en god anledning til at at tage skægget. Men jeg lod det hurtigt gro ud igen.«

Kan vi lave en lignende aftale, hvis vi vinder VM-guld?

»Haha. Nej! Jeg har valgt at frede det. Så skægget er ikke på spil under VM.«

Men er det ikke vildt bøvlet med et kæmpeskæg i en sport med masser af harpiks og hidsige nærkampe?

»Jo, jeg bliver nødt til at sige, at det ikke er det mest praktiske at være langskægget håndboldspiller. Det får en hård behandling. Og jeg kan da også se på tv, at skægget ikke altid sidder lige flot under en kamp, fordi det bliver rykket og flået i af modstanderne,« lyder det fra Nikolaj Øris, der skynder sig at tilføje:

»Men nogen gange er det faktisk lige så irriterende for modstanderne. Hvis de lige får en hånd, der er fedtet godt ind i harpiks, op i mit skæg, så sidder der pludselig en lille fuglerede af skæg i deres håndflade. Så mit skæg kan også være et våben for mig.«

Nikolaj Øris og resten af det danske landshold møder Tunesien i Herning lørdag aften.