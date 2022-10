Lyt til artiklen

Det bliver næppe til nogen vinterdepression for den danske håndboldlandsholdsspiller Jacob Holm.

For den stærke venstreback på landsholdet har nemlig meget at glæde sig til og over i den ellers mørke og kolde tid, der kommer - rigtig meget.

Ikke nok med, at han og landsholdet spiller VM i Sverige til januar, så kan den 27-årige esbjergenser nemlig også se frem til at skulle blive gift.

Backspilleren, der normalt suser rundt i den danske offensiv, har været på knæ foran kæresten Laura, og det blev til et rungende ja, hvis man skal tro de forlovede på Instagram.

Her skriver Holms kommende kone, Laura:

»Nemt ja,« til et billede af de to forlovede, hvor hun stolt viser ringen frem i Berlin.

I det tyske spiller Jacob Holm for storklubben Füchse Berlin - det har han gjort siden 2018.

Og mens Laura nu har sagt ja til Jacob, så er det endnu ikke klart, hvornår parret skal sige det foran en præst.