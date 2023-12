De er bedste veninder, spiller sammen i både klub og på landsholdet, og så har de startet en virksomhed sammen.

Der er gang i den hos Mie Højlund og Althea Reinhardt, der har taget deres mange fans med på deres vandreeventyr.

Både på de sociale medier men også gennem den bog, de for nylig har skrevet.

Og ideen om at drive det hele til mere kom især for tre år siden, fortæller de to veninder, der i dag har virksomheden 'Mithea', til B.T.

»Det var faktisk slutrunden 2020, vi havde på hjemmebane, hvor vi var låst inde på hotellet. Hvor vi var der hele tiden,« siger Mie Højlund med henvisning til EM i Herning.

Det blev afviklet under coronapandemien, og derfor måtte landsholdet ikke forlade hotellet, udover når de skulle til træning eller kampe.

»Althea og jeg havde bare så mange drømme, vi havde talt om sammen. Vi tænkte det ikke som virksomhed eller at tjene penge, jeg tror bare, vi havde så mange budskaber, vi ville ud med. Vi ville gerne hjælpe folk med at komme ud i naturen, vi ville gerne gøre det nemt for dem. Vi havde så meget kærlighed til det her univers, vi har skabt, at vi kom på at skabe Mithea, fordi vi havde så meget passion og ville dele med alle andre,« siger Mie Højlund.

De ønskede at inspirere andre til at komme ud. Opleve noget natur. Og så ville de to Odense-spillere gerne give lidt råd med på vejen.

Althea Reinhardt og Mie Højlund tilbringer meget tid sammen både på og udenfor banen. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Althea Reinhardt og Mie Højlund tilbringer meget tid sammen både på og udenfor banen. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

»Vi synes selv, det var svært nogle gange at planlægge de her vandreture. Hvis vi stiller bilen her og går herhen, hvordan kommer vi så tilbage? Hvis vi kan vandre, kan alle andre også, for vi var ikke erfarne overhovedet,« siger Althea Reinhardt og fortsætter:

»Vi ville bare gerne inspirere andre til at komme ud og få et pusterum. Alle kan ikke køre på 100 procent hele tiden, man har brug for at trække stikket en gang imellem,« siger hun.

At det lige blev i 2020, det for alvor blev sat i værk handlede nok om situationen, lyder det fra duoen.

»Jeg tror netop, det var fordi, vi havde så meget tid på hotellet og kiggede ud og tænke, man ville ud. Det måtte man ikke,« griner Mie Højlund, inden Althea Reinhardt til slut supplerer:

»Så vandrede vi jo Bornholm rundt under corona, hvor vi egentlig havde tid til for første gang at tage en lidt længere vandretur.«

De to landsholdsspillere er lige nu til VM i Herning, hvor det gælder mellemrunden. Her venter Japan, Polen og Tyskland for Jesper Jensens mandskab.