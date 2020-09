Godt nok er hun professionel håndboldspiller.

Men sammen med bedsteveninden og landsholdskollegaen Mie Højlund tager Althea Reinhardt snart hul på et nyt og stort kapitel i sit liv.

»Det er noget, jeg virkelig har tænkt over. Jeg ved jo, at håndbold ikke varer for evigt. Så det har været klart fra start, at jeg skulle have en uddannelse,« siger Althea Reinhardt til B.T.

Hun har – ligesom mange andre – gået på gymnasiet, og da det var slut, tog hun nogle sabbatår, hvor alt kun handlede om håndbold. Og det kommer da også fortsat til at handle meget om sporten, men nu skal der samtidig også ske noget nyt.

»Man når et punkt, hvor man vil lære noget nyt og blive klogere,« siger Althea Reinhardt, der sammen med Mie Højlund er kommet ind på jurastudiet.

Der bliver dog ikke tale om det helst klassiske forløb med en rus-uge og en bachelor på tre år. I stedet kommer det til at tage fem år, og det meste af studiet kommer til at foregå online.

De to landsholdsprofiler kan vælge at møde op til timer om lørdagen, men undervisningen bliver også streamet live, så de ikke går glip af noget.

Studiet tager de gennem 'Study 4Player', og derfor bliver det umiddelbart ikke et problem at få det til at hænge sammen, da der kan skrues både op og ned for antallet af timer, alt afhængig af hvordan deres uger ser ud.

Og valget faldt på jura efter at have undersøgt sagerne, fortæller den danske landsholdsmålmand.

»Det er lidt sjovt, fordi Mie og jeg sad og snakkede om, at vi skulle til at læse. Det var bare det studie, der var bredest. Jeg føler, man kan tage det i mange retninger. Det kunne jeg godt lide ved det, og jeg synes bare, det var spændende. Der bliver nok at se til,« griner Althea Reinhardt, der selv skal betale for studiet, så det kan passe med håndbolden.

Netop sporten regner hun også med at blive i mange år endnu, og Odense-spilleren har lige nu svært ved at svare på, præcist hvad hun vil bruge jura til. Hun har dog gjort sig mange tanker omkring det.

»For mig er det stadig meget åbent. Jeg kan godt lide at få en viden, der faktisk kan hjælpe mennesker eller dyr. Jura kan tages i så mange retninger, og jeg ved ikke, hvilken jeg tager endnu. Jeg har ikke engang fået undervisning endnu, men forhåbentlig sporer man sig mere ind, når man har haft de forskellige fag. Jeg tror helt klart, det bliver noget med at hjælpe mennesker eller dyr. Den tanke tiltaler mig utrolig meget,« siger Althea Reinhardt.