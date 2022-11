Lyt til artiklen

De er stjerner på landsholdet, bedste veninder udenfor banen – og nu også officielle samarbejdspartnere.

For håndboldprofilerne Althea Reinhardt og Mie Højlund har stiftet selskabet MiThea.

Et brand, de har startet som blog og på sociale medier, men nu fremgår det også af cvr-registeret, hvori det lyder, at der er tale om 'forhandlere af sports- og campingudstyr'.

Dog er de to stjerner noget hemmelighedsfulde, da B.T. spørger dem til virksomheden.

Anne Mette Hansen (th.), Mie Højlund (i midten) og Althea Reinhardt under medaljeoverrækkelsen til VM i Granollers, søndag 19. december 2021. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Anne Mette Hansen (th.), Mie Højlund (i midten) og Althea Reinhardt under medaljeoverrækkelsen til VM i Granollers, søndag 19. december 2021. Foto: Liselotte Sabroe

»Vi har startet det som et selskab nu. Det er ikke sådan, vi har et firma-firma. Men vi har nogle rigtig spændende fremtidsplaner, vi ikke kan løfte sløret for endnu,« siger Althea Reinhardt med et stort smil.

Nærmest i ægte influencer-teaser-stil anerkender hun med et glimt i øjet, for hvad det hele præcist går ud på, kan hun ikke sige.

Dog vil hun gerne fortælle, at temaet er 'MiThea og outdoor', lyder det om planerne for fremtiden.

»Forhåbentlig bliver det til virkelighed, men lige nu nyder vi bare at kunne komme ud i naturen, når vi har fri fra håndbold og skrive om det og dele om det og vise folk, hvordan det kan gøres nemt. Vi kan vise, hvor de kan gå hen, det behøver ikke være flere dages vandretur, det kan også være en dag,« fortæller Althea Reinhardt.

De deler allerede om deres vandreture og eventyr på både Instagram og bloggen. Lige nu er der tale om 'hyggeplan', men målvogteren afviser bestemt ikke, at det kan blive til mere en dag, hvor kalenderen ikke er helt fyldt op med Odense Håndbold og landsholdet.

»Vi finder ud af, om der skal lægges mere på. Selvfølgelig går drømmene på, at man kan lægge mere og mere på, men håndbold er førsteprioritet, og så må vi se, hvor meget tid, der er til det andet,« fortæller Althea Reinhardt.



De to landsholdsstjerner lægger ikke skjul på, at de elsker naturen. De har været på adskillige vandreferier, og det at kunne trække stikket er noget af det, der tiltaler dem.

»Du kommer ikke ud i noget mere primitivt. Du kigger ikke på mobilen, man nyder bare at komme væk fra det hele og få ro. Der er ikke hverdagslarm og hverdagsting, man skal tage stilling til. Det er bare det primitive liv og så det at være omgivet af flot natur, at tage det ind, at virkelig nyde det og sætte pris på det,« siger Althea Reinhardt.

Sammen med resten af landsholdet skal hun fra 4. november spille EM-slutrunde i Slovenien, hvor landsholdet i første omgang står over for værtsnationen, Serbien og Sverige.

