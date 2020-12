2020. Et år, hvor ét ord nok har været det altoverskyggende.

Coronavirus. I Danmark. I verden. En virus, der har betydet stor livsomvæltning for mange og ændringer i forhold til det håndbold-EM, der bliver spillet i december.

Men pandemien betyder ikke, at der ikke også er sket gode ting for de danske landsholdstjerner.

Derfor har B.T. spurgt flere af dem om én ting. For i et år, hvor alt har været mærkeligt, hvad er så det bedste, der er sket for dem i 2020?

Sandra Toft



Målvogteren griner lidt, da hun får spørgsmålet.

For netop 2020 har været et anderledes år for både hende og verden. Alligevel er der en ting, hun glæder sig over.

»Det bedste er nok min titel i januar, som jeg fik som verdens bedste målmand. Den er svær at slå. Håndboldmæssigt døde sæsonen, så det må nok være de awards, jeg har fået. Jeg er glad og stolt af dem allesammen. Jeg fik fire i år. Det er dejligt i en kedelig tid at få noget at glæde sig over.«

Rikke Iversen

»Det bedste, der er sket, selv om det har været et mærkeligt år, er at blive udtaget til slutrunden. Og at jeg ved, jeg bliver moster,« siger Rikke Iversen med henvisning til, at hendes storesøster, landsholdsprofilen Sarah Iversen, venter en lille dreng til januar.

Landsholdsudtagelsen kom tidligere i november på mail.



»Jeg var hammerglad og mega stolt. Jeg var glad for, at jeg fik chancen. Jeg vidste ikke engang, hvordan det kom. Nogen sagde bare, vi ville få en mail en dag. Vi var mange fra Odense, der vidste, det kunne komme. Så kiggede jeg en dag efter træning, og så havde jeg fået en mail.«

»Jeg gik sammen med Nycke Groot og Lois Abbingh fra mit hold, og Lois skulle til EM med Holland, så hun sagde bare ‘fedt, mand, vi ses’. Jeg blev glad og ringede til mor, far, søster og kæreste. Alle dem, der lige skulle vide det.«

Trine Østergaard

»Det er et specielt år, men det bedste har nok været, at jeg har skiftet klub og nu spiller i udlandet i Tyskland,« siger Trine Østergaard.

Fra 2008 til 2017 spillede hun for FCM Håndbold, inden turen gik til Odense Håndbold. Her var hun i tre år, inden skiftet til SG BBM Bietigheim.

»Det har indtil videre bare været en kæmpe oplevelse, og det har været et friskt pust for mig. Hele miljøskiftet har været sindssygt dejligt og givet mig ny energi. Det var lige det, jeg havde brug for, så det er helt klart det bedste, der er sket for mig.«

Mie Højlund

»Det bedste har nok været, at jeg har købt et lille rækkehus, som jeg er ved at renovere. Det er ikke mig, der laver det, men jeg står og hepper på sidelinjen,« fortæller Højlund med et grin og fortsætter:

»Jeg er så glad for Odense og klubben. Det gav bare mening for mig. Og så er jeg overhovedet ikke bymenneske. Jeg duer ikke i en lejlighed, så det var bare dejligt at komme ud og få en have.«