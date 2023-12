Det er nu, de får mulighed for at vise, hvor meget de har rykket sig.

Især mentalt. For årets VM i håndbold bliver – forhåbentlig – en fest for det danske landshold.

Men det bliver også med et nyt pres, stjernerne skal navigere i, når de indtager hjemmebanen, og her har de planen klar.

»Vi skal prøve at lukke af for mange ting. Det her med antal billetter, det skal ikke støje. Der kommer til at være mange flere medier,« siger Kathrine Heindahl og fortsætter:

»Hvordan håndterer vi det, der sidder mange tilskuere, vi skal sørge for, det bliver positivt og ikke negativt,« forklarer hun om faktorerne udenfor banen.

På banen er der også nogle ting, hun og holdkammeraterne er opmærksomme på.

»Der skal være det rigtige spændingsniveau. Det nytter ikke, at os tre stregspillere bare er brøleaber, at vi ikke kan holde hovedet koldt, når det gælder. Så jeg tror, vi prøver at tage ting op til overfladen, talt igennem, hvad kan påvirke negativt og positivt, og hvordan kan vi få de negative ting vendt til positive ting,« siger hun.

Hun har været med til en del slutrunder efterhånden, og derfor ved hun også, hvad det handler om. Det betyder også at hun og flere andre står klar med råd til nogle af dem, der er lidt nyere.

»Lad nu være at læse medierne. Og hvor meget skal man bruge sociale medier? Hvor meget skal man læse på de sociale medier, hvis du får en besked, der er knap så pæn, hvad gør vi så ved den,« siger hun.

Mange af spillerne har ikke prøvet at spille et mesterskab på hjemmebane med fyldte tribuner, og for Kathrine Heindahl selv bliver det også en ny oplevelse. Men det tager hun i stiv arm og med et stort smil.

»Jeg tror, det at vi har haft mange på store adresser i udlandet gør, vi er rimelig hærdede. Vi skal nok få alt det bedste ud af at spille hjemme. Vi står et mentalt godt sted og er meget bevidste om, hvad der virker for os, og jeg føler også, at skulle noget begynde at forstyrre, har vi også opbygget en tillid og et fundament, hvor vi er i stand til at tage ting til overfladen: 'Hvad gør vi?', og så få ryddet unødvendige ting af vejen,« siger hun.

