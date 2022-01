Landsholdets rutinerede kræfter sørgede for at holde et møde, hvor hadbeskederne efter kampen mod Frankrig blev vendt.

Det er langtfra første gang, at de danske stjerner oplever at blive bestormet, men der var brug for at tale om beskederne, fortæller profilerne.

Efter nederlaget til Frankrig, der sendte Island ud af turneringen, er danskerne blevet beskyldt for matchfixing, bombarderet dødstrusler og generelt lagt for had på sociale medier.

Rutinerede Henrik Møllgaard er glad for, at spillerne har haft mulighed for tale om situationen.

»Jeg er glad for, at vi har vendt det, for det er frygteligt, at noget så ligegyldigt som en håndboldkamp skal ende i sådan noget,« siger Møllgaard, der selv er gået fri for beskederne, men han har set holdkammeraternes indbakker.

»Jeg kan sætte mig ind i, at man sidder og råber ad fjernsynet, det gør jeg selv ofte, men ligefrem at tage sig tid til at skrive beskeder som ‘gid dine børn får kræft’, eller hvad jeg ellers har set af beskeder, er langt over respektløst,« siger han.

Nogle gange tager han selv kampen med onlinebøllerne.

»Det rammer hårdere at få de her privatbeskeder. Meget få gange har jeg selv gået i dialog med de personer. Og så viser det sig ofte, at de er flove over det. Men det er ikke særligt rart at vågne op til, at de ønsker ens børn døde. Det virker meget sølle og fuldstændig uden tanke på, hvilke mennesker der sidder i den anden ende,« siger han og tilføjer:

»Men jeg er ikke overrasket. Det er en løbende ting, at folk føler behov for at skulle ud med deres værste frustrationer på internettet. Jeg kan da også se på vores egne sider, at tonen har været en smule hård,« siger forsvarskæmpen.

Også stjernen Mikkel Hansen er vant til de hårde beskeder.

»Det er jo blevet så let at spille stor kanon foran sin telefon eller computer. Det er en sørgelig drejning i vores samfund, at man skriver nogle ting til et andet menneske, som man aldrig nogensinde ville stille sig op og fortælle ansigt til ansigt. Men det er lidt sådan, det efterhånden er, at folk gør et stort show ud af den slags,« siger Hansen om beskederne.

Han er ikke selv påvirket af fænomenet, men han ærgrer sig over, at det kan påvirke menneskerne tæt på spillerne.

»Jeg kan jo godt finde ud af sortere i de her ting. Det bliver en rigtig ærgerlig situation, den dag hvor man har så gamle børn, som kan læse tingene inde på forskellige fora, eller familie, som ikke er lige så hærdet, som man selv er. Det er klart, det påvirker dem en smule mere, end det påvirker nogle af os, for det er ikke første gang, vi prøver det,« siger Hansen.

Han bakkes op af landsholdsanfører Niklas Landin.

»Jeg synes ikke, nogen er tjent med en gang lort, efter man har gjort sit for at vinde en håndboldkamp og faktisk forsøgt at gøre sit allerbedste. Det hører ingen steder hjemme – heller ikke på de sociale medier,« siger han.

Danmark møder Spanien fredag aften klokken 18 i EM-semifinalen.